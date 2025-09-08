17LIVEが展開するVライバープロダクション「NexuStella（ネクサステラ）」から、同プロダクション初となる男性VTuberとして「旗神好牙（はたがみこうが）」のデビューが決定。

17LIVEは2023年12月1日にVライバーおよびVTuberの総合的なマネジメントを行うプロダクション・NexuStellaを設立。本プロダクションは「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションで、「武士来舞（BUSHILIVE）」「GanGun Girls（ガンガンガールズ）」「NexuStella Colorful（通称：ネクカラ）」といった個性豊かなユニットが所属しており、歌唱・トーク・ゲーム実況などの配信ジャンルを中心に17LIVEやYouTubeなどのプラットフォーム にて日々活躍している。

NexuStellaから初となる男性VTuberとしてデビューを果たす「旗神好牙」は、天性の明るさと無邪気なキャラクターが魅力で、コンテンツの企画力を強みとしており、VTuberとしての活動に日々ひた向きに取り組む一方で、最後の肝心なところでミスをしてしまうような憎めない一面も持っている。今後はYouTubeをはじめとした配信プラットフォームを中心に精力的に活動を行っていく予定で、VTuberファンの間での人気コンテンツであるゲーム実況を中心に、外出先での食レポや釣りなどのアクティブな配信コンテンツなど、「旗神好牙」のユニークなキャラクターや企画力を活かした企画配信にもチャレンジしていく予定。

9月6日にXにて個人アカウントを開設し、9月27日の20時からYouTubeにて初配信を実施する予定で、初配信終了後には、デビューを記念したオフィシャルデビューグッズも販売される。グッズの詳細は初配信で発表される予定だ。最新の情報は公式Xから確認できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）