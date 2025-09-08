¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤Î·ëº§¤«¤é2Ç¯¡Ä32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥àÀ©ÉþÉ÷¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹â¹»À¸¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿ÍºÊ¤Ë¸«¤¨¤ó¡×¡ÖÈ©¤¬åºÎï¤À¤Í¡×
À©ÉþÉ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òËþµÊ
¡¡¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤Î·ëº§¤«¤é2Ç¯¡Ä¡£32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÀ©ÉþÉ÷¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¤Ê¤ó¤»¤³¤Î¼Ì¿¿¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¾Ð¡¡¼Ì¿¿»£¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÂÎ©Íü²Ö(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¡£Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ï¤á¤¿À©ÉþÉ÷¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¹â¹»À¸¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤Ê»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤ó¤À¡×¡Ö¿ÍºÊ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÈ©¤¬åºÎï¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ©¤Ï2023Ç¯6·î¤Ë¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦HANDSIGN¤ÎTATSU¤È·ëº§¡£24Ç¯4·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£