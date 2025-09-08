8月の倒産 12年ぶり800件超、人手不足倒産は「人件費高騰」が3.0倍増



2025年8月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が805件（前年同月比11.3％増）、負債総額は1,143億7,300万円（同12.8％増）だった。

件数は、3カ月連続で前年同月を上回った。8月に800件台に乗せたのは、2013年の819件以来、12年ぶり。

負債総額は、6カ月ぶりに前年同月を上回った。8月に前年同月を上回ったのは3年ぶり。10億円以上が12件（前年同月比33.3％減）、100億円以上も1件（同±0.0％）にとどまったが、5億円以上10億円未満が26件（同73.3％増）に増え、負債を押し上げた。なお、1億円未満は612件（同11.2％増）で全体の76.0％を占め、小規模倒産を中心に推移している。



現時点では中小企業に相互関税の影響は小さく、金融機関への相談は少ない。また、関税は懸念材料の一つだが、金利の上昇局面でもあり予防的な資金調達の動きは目立たない。

ただ、物価高や人件費上昇に加え、金利引き上げ、トランプ関税など、経営リスクが増えている。業績回復が遅れた中小企業は、過剰債務を抱えて新たな資金調達も難しいだけに、これから年末の資金需要に対応できない企業の息切れが、倒産を押し上げる可能性が高まっている。





・形態別件数：破産の構成比は今年最高の91.8％、3カ月ぶりに90％台

・都道府県別件数：前年同月を上回ったのが29都道府県、減少12府県、同数6県

・負債額別件数：負債1億円未満の構成比76.0％、100億円以上が2カ月連続で発生

・業種別件数：建築材料，鉱物・金属材料等卸売業などが増加

・従業員数別件数：従業員10人未満の構成比は89.6％

・中小企業倒産（中小企業基本法に基づく）の構成比：6カ月連続で100.0％

・「人手不足」関連倒産：人件費高騰12件（前年同月4件）、従業員退職4件（同2件）、求人難7件（同10件）の合計23件（同16件）発生。8月では初めて20件台

・「物価高」倒産：55件（前年同月48件）で、3カ月連続で前年同月を上回る

・「ゼロゼロ融資」利用後の倒産：27件（同37件）で、15カ月連続で前年同月を下回る



◇倒産データ分析：https://www.tsr-net.co.jp/news/data_analysis/index.html





産業別 倒産件数 10産業のうち、4産業で前年同月を上回る

2025年8月の産業別件数は、10産業のうち、4産業で前年同月を上回った。

最多はサービス業他の242件（前年同月比±0.0％）だった。月次倒産に占める構成比は30.0％（前年同月33.4％）。

このほか、不動産業31件（前年同月比72.2％増）が4カ月連続、小売業94件（同18.9％増）が3カ月連続、建設業175件（同44.6％増）が2カ月ぶり、運輸業34件（同36.0％増）が4カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

一方、情報通信業37件（同9.7％減）が3カ月連続、製造業76件（同3.7％減）が2カ月連続、農・林・漁・鉱業10件（同16.6％減）が2カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。

サービス業他、卸売業106件は、前年同月と同件数だった。ただ、卸売業は、今年3月の100件を上回り、今年最多となった。

金融・保険業は、2カ月連続で発生しなかった。





地区別 倒産件数 9地区のうち、7地区で前年同月を上回る

2025年8月の地区別件数は、9地区のうち、7地区で前年同月を上回った。

北陸20件（前年同月比81.8％増）が5カ月連続、関東324件（同12.5％増）が3カ月連続、九州67件（同26.4％増）が2カ月連続、北海道22件（同10.0％増）と中国35件（同25.0％増）が4カ月ぶり、中部102件（同12.0％増）と近畿181件（同5.2％増）が2カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

一方、四国16件（同5.8％減）が4カ月連続、東北38件（同11.6％減）が2カ月連続で、それぞれ前年同月を下回った。







※地区の範囲は以下に定義している。

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

関東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨）

中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）

北陸（富山、石川、福井）

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

中国（広島、岡山、山口、鳥取、島根）

四国（香川、徳島、愛媛、高知）

九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）





当月の主な倒産

[負債額上位5社]

１．ＭＰＨ（株）／東京都／脱毛サロン経営／260億円／破産

２．（株）Ｎ企画／群馬県／服飾品・雑貨品ほか販売／46億7,800万円／特別清算

３．（株）アール工業／広島県／各種金型製造／22億5,800万円／破産

４．（株）ＮＣＩＴＬ／東京都／コスチューム販売／18億3,500万円／特別清算

５．（株）やまぜんホームズ／三重県／戸建住宅事業／18億円／破産