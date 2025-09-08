2025年8月の 「物価高」倒産



2025年8月の原材料高騰などに伴う「物価高」倒産は、55件（前年同月比14.5％増）だった。3カ月連続で前年同月を上回り、2025年1-8月累計は475件（前年同期比3.6％減）で、高止まりしている。

負債総額は143億7,300万円（前年同月比5.8％減）で、3カ月ぶりに前年同月を下回った。だが、100億円超で推移している。

米国との相互関税（トランプ関税）の発令で、先行きに不透明感が広がっている。内需型産業の中小企業への影響は、現状、顕在化していないが、長引く円安に伴う物価高が重くのしかかっている。





「物価高」倒産の業種別では、職人やドライバー不足だけでなく、建材や燃料の価格高止まりが続く総合工事業（前年同月6件）と道路貨物運送業（同9件）が各9件で最多だった。

資本金別は1千万円未満が34件（構成比61.8％）で最も多く、形態別では破産が49件（同11.3％増）で約9割（89.0％）を占めた。

中小・零細事業者が安心して価格転嫁するには、行政の支援が不可欠だ。一方、企業側も独自の生産性向上に向けた動きが欠かせず、資金と営業の多面的な支援が急がれる。

※本調査は、2025年8月の企業倒産（負債1,000万円以上）のうち、①仕入コストや資源・原材料の上昇、②価格上昇分を価格転嫁できなかった、等により倒産（法的・私的）した企業を集計、分析した。