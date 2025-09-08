【 中川安奈 】 「友人たちと山下公園でのんびり❤」 オフショット公開 「海外みたいな雰囲気で好きだなぁ横浜」
フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
【写真を見る】【 中川安奈 】 「友人たちと山下公園でのんびり❤」 オフショット公開 「海外みたいな雰囲気で好きだなぁ横浜」
中川安奈さんは「友人たちと山下公園でのんびり❤」と、投稿。
続けて「通り過ぎることはあったけど、ちゃんと行ってみたのは初めてだったかも！ 海外みたいな雰囲気で好きだなぁ横浜」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、中川安奈さんが公演で佇む様子や、カフェを楽しむ姿が見て取れます。
この投稿にファンからは「のんびりできて、良かったね❤ 可愛いです❤」・「なんか今日はスポーツウェアっぽいコーデですね。」・「お友達とカフェでパンケーキ食べてゆっくりされたんですね。こんなひと時も良いですね」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】