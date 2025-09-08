フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】 「友人たちと山下公園でのんびり❤」 オフショット公開 「海外みたいな雰囲気で好きだなぁ横浜」





中川安奈さんは「友人たちと山下公園でのんびり❤」と、投稿。



続けて「通り過ぎることはあったけど、ちゃんと行ってみたのは初めてだったかも！ 海外みたいな雰囲気で好きだなぁ横浜」と綴ると、写真をアップ。





投稿された画像では、中川安奈さんが公演で佇む様子や、カフェを楽しむ姿が見て取れます。





そして「風がびゅんびゅんで前髪さだまらず...笑」「キャップは強い味方ですね」と、綴っています。





この投稿にファンからは「のんびりできて、良かったね❤ 可愛いです❤」・「なんか今日はスポーツウェアっぽいコーデですね。」・「お友達とカフェでパンケーキ食べてゆっくりされたんですね。こんなひと時も良いですね」などの反響が寄せられています。





【 中川安奈さん プロフィール 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】