元AKB48谷口めぐ、水着姿で美ボディ披露「色っぽい」「ポニーテールもお似合い」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】元AKB48の谷口めぐが、8日までに自身のInstagramを更新。夏の思い出として水着姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】元AKB48メンバー、美スタイル輝く水着姿
谷口は「夏の思い出」として神奈川県にある大磯プリンスホテルでのホテルバケーションを報告。黒の水着姿でポニーテールにまとめたヘアスタイルで、海を背景にしたテラスでの美しいボディラインが際立つショットや、ナイトプールを楽しむ姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「ポニーテールもお似合い」「スタイル抜群」「可愛い」「夏を満喫してますね」「美しいシルエット」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆谷口めぐ、水着姿の夏の思い出ショット公開
