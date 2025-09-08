クロちゃん、渋谷のど真ん中に登場 “偽物クロちゃん”96人徘徊に街が騒然【大脱出3】
【モデルプレス＝2025/09/08】DMMの総合動画配信サービス・DMM TVにて配信中のコンテンツ「大脱出3」が7日より配信スタート。安田大サーカスのクロちゃんが同日、渋谷にて開催されたイベント『「大脱出3」配信記念！偽者クロちゃん“クローンちゃん”大量発生！“残暑からの「大脱出」だしんよ〜”』に登場した。
SHIBUYA109前特設ステージでのイベントには、3シーズンを通して“埋められ続けた”クロちゃんが登壇。人気コンテンツ第3弾として過酷さも面白さもパワーアップして帰ってきた「大脱出3」の見どころを語った。「来たしんよ来たしんよ〜！渋谷109の前にクロちゃん来たしんよ〜！クロちゃんです、ワワワワワァ〜」と渋谷のど真ん中に堂々登場したクロちゃんに、通行人からは歓声が上がった。
今回と同じくSHIBUYA109前特設ステージで実施した2年前の「大脱出1」PRイベントにも登場しているクロちゃんは、その時のことを覚えているか聞かれると「いや、笑顔で言うことじゃないですからね！？俺目隠しされて、よくわかんない状態で連れてこられて、1時間くらい放置されたから！また『水曜日のダウンタウン』かと思ったの！！よくわからないまま皆に見られて、もう地獄ですよ！！それまで109は大好きなギャルの聖地で良い思い出だったのに、『大脱出』のせいで良い思い出じゃなくなりましたからね！」とお怒りの様子。
今回のシーズン3では一面何もない壁のど真ん中に埋め込まれているクロちゃんだが「いや、こうやって盛り上がってくださるのは大変ありがたいことなんですけど…もう本当に…やめません！？だって『大脱出1』の時は遠くの山奥で土の中に埋められて、『大脱出2』では砂浜に埋められて、今回は壁に埋められてるんですよ！？無理ゲーすぎるから本当に！全然動かなかったもん。今回SNSでも『クロちゃん何もしてないじゃないか』というコメントを見かけるんですけど、俺は脱出するための相方もいないし、1人っきりで戦ってるから、本当に地獄！頭おかしくなるもん！！」とその過酷さに言及した。
今回、96人の偽物クロちゃん“クローンちゃん”が渋谷の街を徘徊し、一般参加者にSNSへ投稿してもらう大規模企画を実施。代表6人の“クローンちゃん”候補の男性たちがステージに登場すると、クロちゃんは「え、全然俺と違うじゃん！1人とて俺と似てないじゃん！背格好も全然違うしさ。そこらへん歩いている人連れてきたでしょ！？」とツッコミが。
そこで、クロちゃんになりきれるカツラと口髭を“クローンちゃん”候補の男性たちに贈呈する“クローンちゃん”の任命式を実施。“クローンちゃん”候補の男性たちに、1人1人カツラと口髭がクロちゃんから贈呈され、毛量が多すぎる人やメガネをかけていてカツラを付けづらい候補者に文句を言いつつも、無事6人の“クローンちゃん”が完成した。
“クローンちゃん”を前にクロちゃんは「一般の方とか、来てくれているマスコミさんたちは、このクローンちゃんの写真を撮ってくれたりするんでしょ？しっかり水分補給してくださいね。でもあなたたち（“クローンちゃん”）は、ギャラもらってるんでしょ！？水分とか取らなくていいです！！ツバを飲んでおいてください！！しっかり働かないとダメしんよ！」とコンプラ的にまずい発言をしつつ、「“クローンちゃん”96人が渋谷の街を練り歩くなんてことないので、渋谷の街の人たちに、良い思い出を作ってあげましょー！みなさん、“クローンちゃん”と写真撮ってあげてね！ワワワワワァ〜」と盛り上がりを見せた。
最後にクロちゃんは「『大脱出』は今回でついに3作目になりました！シーズン1では無事島から脱出できて、他のメンバーとも会えましたけど、シーズン2では一人きりで脱出するというわけわかんないことになってました。今回は、果たして皆と合流できるのか！？それとも一人きりで脱出できるのか！？それともそれ以外のエンディングを迎えたのか？皆さん、最後までお楽しみください！！もうシーズン4は絶対嫌！無理！」としっかりPRし、イベントは大盛況の中幕を閉じた。
さらに、イベント終了後、96人の“クローンちゃん”の渋谷練り歩きが開始。「大脱出3」のTシャツを身につけ、うちわを片手に渋谷を練り歩く“クローンちゃん”に、道ゆく人は「あれ何！？」と一部騒然となる場面もあった。（modelpress編集部）
