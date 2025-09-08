＜ガイド付き・動物占い＞空腹時は機嫌が悪いので要注意「虎犬」の特徴とは！？【わんわんキャラナビ】

【虎犬】

3分類：EARTH

分類：忠犬

飼い主には忠実なので、しつけもバッチリ。

ただ、空腹時は機嫌が悪いので要注意

虎犬の特徴10

●なんとなく風格がある

●空腹だと超機嫌が悪い

●厳しいしつけにも耐えられる

●食後の散歩は欠かせない

●過干渉はやめて欲しい

●何でも時間通りにやって欲しい

●悠然とした雰囲気をもっている

●飼い主のペースで振り回さないで欲しい

●人間の話が理解できるので、悪口は厳禁

●犬同士だと必ずリーダー格になる

虎犬はこんな性格

虎犬は、忠犬の中でもとてもパワフルで最強のキャラクターです。自立心が強く、しっかりと自分のペースを守りながら、生き抜いていく強い意志の持ち主です。

甘やかされて育つよりも、厳しく育てられたほうが伸びるでしょう。厳しいしつけにも弱音を吐くことなくついてこられます。難しいトレーニングも難なくこなしますので、その意味では警察犬や救助犬などの職業犬として生きていく道もあるでしょう。

飼い主の言うことを素直に聞くので、たとえ大型犬でも育てやすいと思います。小型犬でも、ベタベタと可愛がるよりもきちんとルールを決めて育てるほうがいいでしょう。

虎犬はとても育て甲斐のある犬ですので、忠犬を求めている人にはお勧めします。

このワンちゃんと仲良くする方法

ゆったりと落ち着いていて、ハラハラさせることも少ないのが虎犬です。精神的に成熟しているように見えますが、空腹は苦手なので、オヤツや食事を用意してくれる人を大好きになってくれます。逆に何も見返りがないと、甘える価値なしと判断されて、見向きもされないかもしれません。しつけについては今できることから、1段階難易度の高い目標を設定してあげると、ヤル気スイッチに火がつくようです。

