»³¸ý¿¿Í³»á¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê²ñ¸«¤Ç¡Ö1ÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¾ìÌÌ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡×ÅÄºê»ËÏº»á¤â¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡¸µºâÌ³´±Î½¤Ç¿®½£Âç¤Î»³¸ý¿¿Í³ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ê42¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö1ÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¾ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï7Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíºÛ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼óÁê¤ÎºÂ¤âÂà¤¡¢¼¡´üÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡Ö²ñ¸«¤òÄÌ¤·¤Æ1ÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Îµ¼Ô¤Ë¡ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¤Ã¤ÆµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤Ï»Ê²ñ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤ÎÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄºê»ËÏº»á¤â¡Ö»Ê²ñ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾ì¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢²ñ¸«¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÐÇËÁíÍýËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È¤³¤³¤Ï¤¢¤È2Ìä¼õ¤±¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤¨¤Ðµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¡£¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£