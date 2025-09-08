元Ｗａｎｎａ Ｏｎｅメンバーで、現在はソロ歌手として活動しているカン・ダニエル（２８）が、米ニュージャージー公演当日に中止を発表したと８日、韓国メディアのニューシスなどが報じた。

カン・ダニエルは３日より、１２都市を巡る米ツアーを開始。現地時間の６日には「Ａｃｔ： Ｎｅｗ Ｊｅｒｓｅｙ Ｃｉｔｙ， Ｎ．Ｊ． Ｃｏｎｃｅｒｔ ｉｎ ’Ｎｅｗ Ｅｐｉｓｏｄｅｓ’」を開催する予定だった。

記事によると７日、所属事務所のＡＲＡは「今日の公演を、心待ちにして会場に来てくださったファンの皆さんに、このような突然のお知らせをお伝えすることになり心から謝罪申し上げる」と伝えたという。

続けて「アーティストと我々は、公演を行うために最善を尽くしたが、現地システムの準備不備と予期せぬ運営上の問題が発生し、安全で完成度のあるステージを提供することが困難になった」「最後まで現地サイドと話し合ったが、不完全な環境の中で公演を強行することは、ファンの皆さんに失礼になると考え、やむを得ず公演中止を決定した」と釈明したことを伝えた。

この日、公演中止が発表されたのは開演２時間前だったとし、すでに会場に来ていたファンは戸惑いを隠せなかったという。また、カン・ダニエル本人がステージ上に登場し、ファンへ直接謝罪したと伝えた。