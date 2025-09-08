【9月7日プレシーズンゲーム結果】エース活躍の宇都宮が富山に勝利…滋賀は台湾の桃園に快勝

9月7日、Bリーグのプレシーズンゲームが各地で開催された。

昨シーズンのB1王者である宇都宮ブレックスは、FUKAI SQUARE GARDEN 足利（足利市民体育館）に富山グラウジーズを迎えた。第1クォーター立ち上がりは0－12のランを許すなど20－28とリードを奪われる展開に。しかし第2クォーターに入るとD.J・ニュービルと比江島慎の両エースが躍動。ディフェンスを強化し42－40と逆転に成功し後半へ。第3クォーターではニュービルが2本連続で3ポイントを成功。さらにギャビン・エドワーズやアイザック・フォトゥらも順調な仕上がりを見せ、94－84で勝利した。

B1滋賀レイクスは、ホームにP.LEAGUE+（台湾）に所属する桃園パウイアンパイロッツを迎えた。滋賀は序盤から新加入のトーマス・ウィンブッシュが得点を重ね、前半に52－37とリードを奪う。さらに在籍2シーズン目の岡田泰希が、5本の3ポイントを成功させるなど20得点を挙げる活躍を見せ、93－77で快勝した。

B2ではベルテックス静岡のホームで福島ファイヤーボンズと対戦。前半はどちらも譲らない展開で31－31の同点で折り返した。第3クォーターで福島がリードを奪い、最終クォーターで食らいつく静岡を振り切り、75－72で勝利した。

7日に行われた試合結果は以下の通り。

■試合結果



宇都宮ブレックス 94－84 富山グラウジーズ



宇都宮｜20｜22｜26｜26｜＝94



富 山｜28｜12｜23｜21｜＝84

滋賀レイクス 93－77 桃園パウイアンパイロッツ



滋賀｜28｜24｜19｜22｜＝93



桃園｜19｜18｜20｜20｜＝77

ベルテックス静岡 72－75 福島ファイヤーボンズ



静岡｜19｜12｜16｜25｜＝72



福島｜12｜19｜22｜22｜＝75

鹿児島レブナイズ 70－80 ライジングゼファー福岡



鹿児島｜16｜13｜24｜17｜＝70



福 岡｜12｜22｜32｜14｜＝80

【動画】宇都宮vs富山プレシーズンゲームハイライト映像