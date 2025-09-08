2025年9月7日、俳優の松山ケンイチが自身のYouTubeチャンネルを更新。DIYで石垣を作る様子を公開した。

今回松山が挑戦するのは「石積み」。土にポールが刺さっている部分が雨でグラついてしまい、石積みによって補強するというのが目的のようだ。松山は交流のある庭師とともに、さっそく作業を開始した。

まずは石の調達から。庭師とともにトラックの荷台にどんどん石を積んでいく。そして石積みの現場に到着。庭師は石積みを行う箇所の周りを掘っていく。これは、ある程度石を埋めないとズレてしまうからだと解説した。松山もスコップを使って掘っていき、石を埋めていくことに。

「あつ」「アブがすごいんだよな」と漏らしつつ、作業ツナギの上を脱いで汗だくで掘っていく松山。そのあいだに庭師は着々と石を埋めていき、職人技を見せた。それを見た松山も実践してみることに。「これかな」と楽しそうに石を選び、隙間に砂を入れながら積んでいく。「いい感じ」と徐々に完成に近づき、最後は水をかけて馴染ませていく。「すげー」「綺麗だな」と漏らしながら、作業はラストスパート。ついに完成し、「全然違う」と変わりように驚きを見せた。

今回の動画に視聴者からは「本当に素敵」「カッコいい」「凄い」といった声が集まった。

（文＝向原康太）