大和コンピューター<3816.T>が大幅続落している。同社は前週末５日の取引終了後、２５年７月期の連結決算の発表にあわせて、２６年７月期の連結業績予想を開示した。営業利益予想は前期比５５．８％減の２億５２００万円となっており、減益計画を嫌気した売りが膨らんでいる。



中長期的な企業価値向上に向けた体制の充実を図る戦略的投資の計画を反映した。売上高予想は同微増の３２億５００万円とした。２５年７月期の連結決算は売上高が前の期比２．６％減の３２億４００万円と減収となった半面、営業利益は同１．２％増の５億７１００万円と過去最高だった。



同時に発表した中期経営計画では最終年度の３０年７月期に売上高４５億円、営業利益７億円を目指す。クラウドサービスとスマート農業、ＡＩ関連事業を重点注力事業と位置付け、資本投下や人材への投資などを強化する。



出所：MINKABU PRESS