★出口調査＜３COINS＞★

８月１日にオープン！

日本最大級の３COINS＋plusイオンモールむさし村山店で

お客さんに人気の理由を聞き込み！

注目の新商品やこの時期役立つアイテムを調査！



【出演者】小島奈津子



【ご協力いただいた店舗】

３COINS＋plusイオンモールむさし村山店

住所：東京都武蔵村山市

【今回ご紹介した商品】

・ジャケットホルダー ３３０円

・ロール式あぶらとり紙 ３３０円（※セール価格）

※一部の店舗では取り扱いがございません。

・洗剤IN手洗いブラシ ３３０円

・めくって使える薄手スポンジ ３３０円

・浮かせて収納できる洗面台スポンジ ３３０円

・シミ取りペンセット ５５０円

・折りたたみボトルホルダー ８８０円

・シリコーンフードラップ3個セット ３３０円

・伸ばして吸着するシリコーンラップ ３３０円

・モチーフおにぎりメーカー ３３０円

・クリップ式シリコーンザル ６６０円

・ガラスファイバーコンロシート ３３０円

・オイルスプレーボトル ５５０円

・電子レンジ調理器 ２２００円

・シリコーンフードバッグワイド ３３０円

・だしポット ６６０円

・一人炊き用炊飯マグ ５５０円

・目玉焼きクッカー ３３０円

・ケーブルスマホショルダーCtoC １１００円

・ニュアンスディスプレイミニラック １１００円（※セール価格）

・テーブルワゴン ２２００円 ※一部の店舗では取り扱いがございません。

・キャンバスワイド収納 ８８０円

・圧縮バスタオル2枚セット ５５０円 ※一部の店舗では取り扱いがございません。

・圧縮軍手2セット ３３０円 ※一部の店舗では取り扱いがございません。

・圧縮ショート丈ソックス3足セット ３３０円

※一部の店舗では取り扱いがございません。

・シルキーマグネットスティックネイルジェル ３３０円

・UVLEDネイルライト ３３０円

・そうじがしやすいヘアブラシ ５５０円 ※一部の店舗では取り扱いがございません。

・ハンドル付きペットボトル用コップ ３３０円

・ラウンドダストボックス １６５０円

・キャスター付きトレー ５５０円

・ケース付調光折りたたみサングラス ８８０円（※セール価格）