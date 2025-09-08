Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗と、今年デビュー20周年を迎えた男性グループSUPER JUNIOR（スーパージュニア）のSHINDONG（シンドン）＆EUNHYUK（ウニョク）によるコラボダンス動画が公開。息ぴったりのダンスとNG集でのシンドンの表情が、ファンの大きな反響を呼んでいる。

【動画】ミセス若井×SUPER JUNIORシンドン＆ウニョク「breakfast」コラボダンス＆NG集／「Express Mode」を踊る（左から）リョウク・若井・イトゥク／SUPER JUNIOR黒スーツの集合ショット

■ミセス若井×SUPER JUNIORシンドン＆ウニョク「breakfast」コラボで雄叫び＆爆笑！？

若井がMCを務めるテレビ朝日『M:ZINE』の「SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE 特別編」（9月6日深夜放送）に出演したSUPER JUNIOR。今回公開された動画は、その際に撮影されたものだ。

Mrs. GREEN APPLEの公式SNSには、「breakfast」のコラボダンス動画が公開。グリーンバックを背景に、前列中央の若井が、ふたりを讃えるように手をひらひらとさせ、左のシンドン、右のウニョクが顔の前でピースするシーンからスタート。3人ともブラックのクールな装いで、明るいメロディにのりながら軽快に踊る。途中若井が余裕たっぷりにウィンクを決めるシーンも。最後はシンドンとウニョクが若井に駆け寄り、互いの肩に手を回しあうと、若井は「やぁあああ！」と、無事にダンスを踊り切った喜びが溢れる雄叫びをあげた。

続いて、なぜ若井が喜びの雄叫びを上げたのかがわかる、NG集も。1回目は、途中動きがワンテンポ遅れて韓国語で「もう1回、もう1回」とお願いするシンドン。2回目には、シンドンは途中で若干遅れてしまい、苦しそうな表情ながらも、なんとかダンスを続ける。しかしついにフリがすっぽ抜けてしまい、そのまま呆然の表情でフリーズ。そして手を振って誤魔化す姿に、思わず若井とウニョクも爆笑していた。

SNSでは、「まさかスジュをミセスの公式で見られるとは」「若井さんこんなにダンス上手なんですね！」「ひろばめちゃくちゃかっこいい！」「3人とも馴染んでる」「ヒョクちゃん（ウニョクのこと）ニコニコ踊ってて可愛い」「NG集のシンドンの顔から目が離せない（笑）」「ツボすぎる動画」など双方のファンから絶賛のコメントが寄せられている。

■ミセス若井滉斗×スジュ・イトゥク＆リョウクの「Express Mode」

さらにSUPER JUNIORの公式SNSでは、若井とLEETEUK（イトゥク）、RYEOWOOK（リョウク）が「Express Mode」を踊るコラボ動画も公開されており、こちらも注目を集めている。

■写真：番組放送後に公開されたSUPER JUNIORの集合ショット