『Harper’s BAZAAR Thailand』の公式Xにて、Snow Manのコメント動画が公開された。Snow Manは8月23日にタイ・バンコクで開催された『Summer Sonic Bangkok 2025』に出演。圧巻のパフォーマンスを披露した。

【動画】キラキラタキシード衣装でタイ語で挨拶をするSnow Man／【画像】タイ・サマソニ集合ショット／向井康二＆佐久間大介＆ラウール＆阿部亮平のステージ衣装オフショット

■キラキラタキシード衣装でタイ語で挨拶をするSnow Man

公開された動画はステージを終えた直後に撮影されたものだと思われる。光沢感のあるメンバーカラーのタキシードを着用したSnow Manが登場。前列に（左から）岩本照、ラウール、目黒蓮、渡辺翔太が座り、後列には（左から）宮舘涼太、佐久間大介、向井康二、阿部亮平、深澤辰哉が並んだ。

まずは全員で「サワディーカップ」と両手を合わせて挨拶。岩本がタイ語で「僕たちは」と言い、全員で「Snow Manです」と声を合わせと、向井が流暢なタイ語で「すごく楽しかった」などど感想を述べ、「今日はありがとう」と感謝を伝えた。

コメント欄には日本語やタイ語で「しょっぴーとひーくんちんまりしててかわいい」「こーじくん頼もしい」「しょっぴー終始かわいい」「このビジュ最高に好きすぎる」「爆イケなのにほわほわしててめっちゃかわいい」「え、ビジュ良すぎ」「マジで向井康二いるの強い」「笑顔がまぶしい」といった声が寄せられている。

■Snow Man『Summer Sonic Bangkok 2025』集合ショット

■向井康二＆佐久間大介＆ラウール＆阿部亮平のステージ衣装オフショット

Snow Man

