8日14時現在の日経平均株価は前週末比640.52円（1.49％）高の4万3659.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは355、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を117.50円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が76.98円、ファストリ <9983>が58.35円、東エレク <8035>が39.00円、ＴＤＫ <6762>が31.40円と続く。



マイナス寄与度は2.84円の押し下げでディスコ <6146>がトップ。以下、アサヒ <2502>が2.28円、良品計画 <7453>が1.15円、トヨタ <7203>が0.93円、花王 <4452>が0.91円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位はその他製品で、以下、不動産、機械、電気機器、医薬品、鉄鋼と続いている。



※14時0分0秒時点



株探ニュース

