SKE48・北川愛乃、舞台降板 右内側半月板損傷の治療中「充分な稽古への参加等も難しい」代役へ
アイドルグループ・SKE48は8日、公式サイトを通じ、メンバー・北川愛乃（24）が11月13日より出演を予定していたミュージカル『AMミュージカルVol.5「リリィ」』の降板を発表した。
【写真】美脚あらわなミニスカワンピで意気込みを語る北川愛乃
発表で「北川愛乃 AMミュージカルVol.5『リリィ』降板のお知らせ」と題し、「このたび、北川愛乃が2025年11月13日より出演を予定しておりましたAMミュージカルVol.5『リリィ』を降板させていただくこととなりました」と報告した。
降板のいきさつについて北川の現在の状況について「右内側半月板損傷の治療に努めておりますが、完治にはまだ時間を要する為、舞台に出演させていただくにあたり充分な稽古への参加等も難しいことからAMミュージカル主宰様とも協議を重ねさせていただき決断に至りました」と説明。「北川の出演を楽しみにお待ちいただいておりましたファンの皆さまには残念なご報告となり申し訳ございません」と謝罪した。
また同舞台のXアカウントを紹介し、「北川愛乃の今後の活動につきましては、引き続き治療に専念しながら本人とも相談の上進めて参ります。これからもあたたかい応援をよろしくお願い申し上げます」とつづった。
同舞台も公式Xにて降板を発表。「北川さんは『右内側半月板損傷』により手術を受けられ、手術は無事に終了したとのことですが、長期的な休養が必要な状態であり、舞台に立つことは難しいという判断に至りました」と説明。「この決定は、北川さんの所属事務所である株式会社ゼスト様と、慎重に協議を重ねた上で決定したものです」とし、「出演を楽しみにお待ちくださっていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません」と謝罪した。
なお、代役については「キャスティングを進めてまいりましたが、現在はその目処が立っており、調整をしている状態です」とも説明。近日中に詳細を発表するとした。
最後に「現在、出演者・スタッフ一同、皆さまに最高のミュージカルをお届けできるよう、真剣に稽古に励んでおります。北川さんの想いも大切にしながら、心を込めて舞台をつくってまいります」と意気込み。「皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますこと、重ねてお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。北川愛乃さんの一日も早いご回復を、心よりお祈り申し上げます」と締めくくった。
