ベルリンで開催されたIFA 2025で、Phillps（フィリップス）からひっそりと10年ぶりのHue Bridgeのアップデートが発表されていました。Hueのスマートホームシステムのすべてのハブとなる「Hue Bridge Pro」です。

このHue Bridge Proにアップデートしたら、今すでに使っているHueのスマート電球を「人の動きを検知して自動的にライトを点ける」ように設定できるようになります。

動きを検知して自動的にON/OFF

新しい「MotionAware」機能は、同じ部屋にある3台以上の電球を使用することで、人の動きを検知し、割り当てた電球をトリガーにする「人の動きを検知するエリア」を作り出します。

Hue Bridge Proにすることで、Motion Awareに対応するアルゴリズムを実行でき、既存のほとんどの Hue電球でも利用可能になります。これは電球に使われている無線周波数が、「モーションセンサー」としても機能するからだそうです。

新しい電球を買う必要もなければ、新しくモーションセンサーを買う必要もありません。既存のハードウェアをうまく活用した、とても賢いアップデートだと思います。2014年の第2世代以降のHueライトであれば、すべての電球に対応するとのことです。

セキュリティ機能も追加

今回のHue Bridge Proは、電球をON/OFFできるだけではありません。ホームセキュリティ製品群（カメラやセンサー）にも拡張されます。動きを検知するとライトを赤く点滅させたり、セキュリティ音を鳴らしたり、スマートフォンに警告したり、さらには警察へ通報するオプションまで設定可能になります。

電球がセキュリティデバイスになるとは、誰が想像したでしょうか。

ただし新機能を使うにはサブスクが必要に

The Vergeによると、MotionAware機能はクラウド維持費用として月額1ドル（約150円）の課金が必要で、セキュリティ通知機能は年額40ドル（約6,000円）のHue Secureのサブスク加入が必要です。

つまり電球を「セキュリティガード」にしたい場合は追加費用がかかりますが、シンプルに「部屋に入ったらHue ライトを自動で点ける」といったシンプルな使い方なら月1ドルで済むということですね。

またPhillpsによると、モーションデータはHue Bridge Pro上でローカル処理されるとのこと。これは「どの部屋にいついるか」というプライバシー情報を、外部に漏らせたくない人にとって安心です。

さらにモーションセンサーに興味がなくても、Bridge Proにアップグレードすることで、150以上のライト、50以上のアクセサリーに対応するので、従来のBridgeより3倍のライト数に対応します。

これまではEthernetケーブルで接続する必要がありましたが、Bridge ProではWi-Fi接続にも対応するなど、スマートホームハブとしての利便性も向上しています。

ですので、「より多くのHueデバイスを管理したい」「配線なしで設置したい」というニーズがあれば、Bridge Proを購入する価値は十分あるといえます。

なによりHueライトを長年使っている方は、ブリッジ側をそろそろ買い替えても良い頃合いですね。

日本でもHue Bridge Proの製品情報はあるものの、まだ発売はされていません。アメリカでは98.99ドル（約1万5000円）で発売されるので、日本でもそのうち公式に発売されることを期待します。