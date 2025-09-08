ロックバンド・LUNA SEAのドラマーとして活動する真矢さん（55）が8日、脳腫瘍と診断されたことを公式サイトで発表しました。

公式サイトで真矢さんは、脳腫瘍と診断されるまでの経緯について、「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と報告。

続けて、「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と、説明しました。

今後の活動について真矢さんは、9月27日、28日に開催される『第78回秦野たばこ祭』については車椅子で参加。また、11月8日、9日に開催するLUNA SEA主催のロックフェスティバル『LUNATIC FEST. 2025』については、淳士さんが代理でドラムを担当するとしています。

【真矢さんのコメント全文】

LUNA SEAの関係者各位

そして、ファンの皆さまへ

LUNA SEAの真矢です。

いつもLUNA SEAを応援してくださり、ありがとうございます。

僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります。

2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。

ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。

2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、

先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。

耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。

脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました。

この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、

もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます。

そのような状況から、11月8日(土)・9日(日)に開催する『LUNATIC FEST. 2025』は

僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます。

僕にとっても、

LUNA SEAにとっても、

応援してくれるみんなにとっても、

それが1番納得のいくベストな結論だと思っています。

快諾いただいた淳士氏に感謝いたします。

そしてまた、ファンの皆さま、LUNA SEAのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが

皆さま、今後ともLUNA SEAをよろしくお願いいたします。

いつかまたステージに復帰できる時まで、

まずは死なないこと、

そしてずっと希望を失わないことを約束します。

またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう。

あ！ たばこ祭には、秦野祭囃し社中の山車のところで車椅子で一緒に参加する予定です。楽しみにしています！

9月27日(土)・28日(日)、僕たちの故郷・秦野でお待ちしています。

そして11月8日(土)・9日(日)ルナフェスでも、もちろんお待ちしております。

真矢／LUNA SEA