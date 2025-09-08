『新作』待ってたァァーーッ！【ユニクロ】この秋、狙いたい！「コラボアイテム」

【ユニクロ】とフランスのブランド【コントワー・デ・コトニエ】が再び手を組み、秋冬コレクションを発売。毎シーズン大人気のタッグ、新作が出るのを待ち望んでいたという人も少なくないはず。シンプルながらも上品なデザインでさりげなくフレンチシックを取り入れられるコレクションには、着るだけで秋ムードがグッと高まりそうなニットやコーデュロイアイテムが豊富に揃っています。9月12日（金）より、一部店舗とオンラインストアで販売開始。争奪戦になる予感なので、ぜひ今のうちに狙いを定めておいて。

1点投入でトレンド感が出るポロセーター

【ユニクロ】「ウールブレンドポロセーター」\3,990（税込）

クラシカル回帰がトレンドの今季、どこか懐かしさを感じるポロセーターはぜひチェックしておいて。風合いのある畦編み、存在感を放つ大きめボタンがポイント。編み地が縦のラインを強調し、すっきり見えもサポート。肩周りにゆとりがあるので、気張らずにリラックス感のある装いに導いてくれそう。コーデュロイやウール素材のパンツと合わせれば、落ち着いた大人カジュアルに。ワイドプリーツスカートと合わせれば、今っぽいフレンチシックスタイルが楽しめます。

シンプルなのにこなれるクルーネックカーディガン

【ユニクロ】「ウールブレンドクルーネックカーディガン」\3,990（税込）

夏から秋への装いのシフト期。スタンバイしておきたいのが、羽織るだけでシーズンムードが高まりそうなカーディガンです。シンプルなのにこなれて見えるのは、凹凸のある編み地で立体感を出しているからかも。ツイードジャケットのようなモダンな上品さがあり、いつもの装いをワンランク格上げできそう。ベーシックなカラーから、フレンチシックにぴったりのレッドまで、計4色をラインナップ。1枚でも羽織りとしても活躍し、デイリールックにさりげないアクセントを加えてくれます。

カーブパンツもコーデュロイ素材で秋仕様に

【ユニクロ】「コーデュロイカーブパンツ」\3,990（税込）

秋冬も引き続きトレンド継続のカーブパンツ。これから買うなら、季節感のあるコーデュロイ素材がおすすめ。ややゆったりとしたカーブシルエットで、リラックス感のある着心地と体型カバーも期待できます。大人カジュアルなムードをプラスする、太畝のコーデュロイも嬉しいポイント。背面のヨークやパッチポケットがさりげないアクセントになり、後ろ姿もおしゃれにきまりそう。

カジュアル感と上品さを兼備したミニスカート

【ユニクロ】「コーデュロイミニスカート」\3,990（税込）

秋冬コーデに季節感をプラスしつつ、大人の上品さも忘れたくない女性にぴったりのミニスカート。太畝のコーデュロイ素材が温かさを演出し、きれいな台形シルエットが脚のすっきり見えに貢献。フラットなウエストデザインで、トップスをインしてもアウトでもバランス良く仕上がりそうです。今っぽく着こなすなら、足元はロングブーツできれいにまとめるとグッド。オーバーサイズのジャケットを羽織ってメンズっぽさを加えるのも、ポロセーターを合わせてプレッピーに仕上げるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子