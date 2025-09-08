女優のアリエル・ウィンター(27)が、テレビドラマ「モダン・ファミリー」復活の可能性に「前向き」だ。シチュエーションコメディの同作でアレックス・ダンフィー役を演じたアリエル、同役をぜひ再演してみたいという。



【写真】懐かし～い！子役時代が超かわいい

アリエルはＥ！ニュースにこう話す。「絶対に引き受けるけど、私が決めれることじゃない。権力者次第ね。私にやって欲しいなら、連絡してきてもらって構わないわ」



そして成長したアレックスの理想像についてアリエルはこう語っていた。「アレックスは様々なことに興味津々だった。どれも非常に教育的で賢い、素晴らしい興味だった。彼女が人生を様々な形で広げていることを願っている。彼女はそれができると確信しているから」「本人が望む形ですっかり自分自身を見つけ、心と個人的な愛着の追求に努力を注いでいることを願っている」



ちなみにアリエルは以前、同ドラマの撮影が終わった際、女優のジュリー・ボーウェン、サラ・ハイランド、ソフィア・ベルガラら共演者との別れが本当に辛かったそうで、「本当の家族のような存在だった」と明かしていた。



そんなアリエルだが、新作映画「プールズ」では今までの作品とは全く趣が異なる役を演じており、その挑戦を楽しんだそうだ。「新しいことに挑戦したくて、今まで演じてきた役とは全く違うキャラクターを演じたかった。まさにこの作品がそれでね。脚本が届いた時、『よし、これを上手くやれば本当に面白い作品になる』と思ったの」



（BANG Media International／よろず～ニュース）