IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、第34回ソフトウェアライセンス管理セミナーを2025年10月10日(金)にTMI総合法律事務所(六本木ヒルズ22階)で開催します。

第34回ソフトウェアライセンス管理セミナー

開催日 ：2025年10月10日(金)

時間 ：10時〜17時00分(受付開始9:30)

会場 ：TMI総合法律事務所(六本木ヒルズ22階)

※東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩約3分(コンコースにて直結)

都営地下鉄大江戸線「六本木」駅 3番出入口より 徒歩約4分

都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅 7番出入口より 徒歩約4分

東京メトロ南北線「麻布十番」駅 4番出入口より 徒歩約7分

定員 ：100名

参加費 ：無料

主催 ：一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)

後援 ：BSA | ビジネス・ソフトウェア・アライアンス

TMI総合法律事務所

申込締切：2025年10月3日(金)(但し、定員になり次第締め切ります)

協会主催の『ソフトウェアライセンス管理セミナー』は、特定のソフトウェアパブリッシャーに拠らないセミナー内容としてお届けしており、今回で第34回目の開催となります。

これからIT資産管理に取り組む方や、すでに取り組んでいる方など、より多くの方に参加いただけるよう、プログラムを準備していきます。

＜お申し込みに伴うご注意点＞

■お申込みは先着順となります。

定員に達し次第、締め切りとなりますので、お早めに申込みできます。

■下記のご協力をお願いします。

・当日37度以上の発熱がある方、体調のすぐれない方は入場をお断りさせていただく場合があります。

■講演資料：講演資料は印刷配布いたしません。

開催1週間ほど前に資料のダウンロードサイトについて発表しましたので、印刷したもの等をご持参ください。

