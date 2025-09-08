ベルキンは8月26日、待機電力ゼロ技術Zero-Standby Power（以下ZSP）チップセットを搭載したGaN USB充電器「Belkin Cubic Charger」と、最大25W出力のワイヤレス充電規格であるQi2.2に対応したワイヤレス充電器「UltraCharge」シリーズを発表。全国の家電量販店とAmazonで販売を開始しました。

ルネサス製チップ搭載でZSPを実現

Belkin Cubic Chargerは、ルネサス エレクトロニクス製のチップを搭載し、充電不要時にはスリープモードに以降することで待機時の消費電力をほぼゼロにするZSPを実現したUSB充電器。放熱性が高くシンプルな回路設計で小型化できる次世代のD-mode GaNの採用と折りたたみ式プラグにより、コンパクトサイズを実現していることも特徴です。

「Belkin Cubic Charger 67W, 2-Port」は、単ポート最大67W出力でMacBook Pro 13インチなど高出力を求めるノートPCへの給電にも使えるUSB充電器。最大出力45Wと20Wの2ポートのUSB-C端子を搭載します。メーカー希望小売価格は4890円（税込）。

「Belkin Cubic Charger 50W, 2-Port」は、単ポート最大50W出力でスマホやタブレット、MacBook Airなどの充電に利用できるUSB充電器。最大出力25Wと25Wの2ポートのUSB-C端子を搭載します。メーカー希望小売価格は3990円（税込）。

Qi2.2対応のワイヤレス充電器

UltraChargeは、Qi2.2対応で、マグネットによる位置合わせを可能にするマグネット式ワイヤレス充電器。iPhone 16シリーズや「Pixel 10 Pro XL」を25W出力で急速充電できます。

「Belkin UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock」は、25W出力のQi2モジュールと5W出力のQiモジュールを搭載し、iPhoneやAirPods、Apple Watchなどのデバイスを3台同時に充電できるチャージングドック。45W出力のUSB-C電源アダプターと約1.5mのUSB-Cケーブルが付属します。メーカー希望小売価格は1万7990円（税込）。

「Belkin UltraCharge 3-in-1 Foldable Magnetic Charger」は、25W出力のQi2モジュールと5W出力のQiモジュールを搭載し、iPhoneやAirPods、Apple Watchなどのデバイスを3台同時に充電できる折りたたみ式のワイヤレス充電器。45W出力のUSB-C電源アダプターと約1.5mのUSB-Cケーブルが付属します。ラウンド形状とスクエア形状の2モデルがあり、ラウンド型のメーカー希望小売価格は1万5990円（税込）、スクエア型のメーカー希望小売価格は1万3990円（税込）。

「Belkin UltraCharge 2-in-1 Foldable Magnetic Charger」は、25W出力のQi2モジュールと5W出力のQiモジュールを搭載し、iPhoneとAirPodsなど2台のデバイスを同時に充電できる折りたたみ式のワイヤレス充電器。側面に5W出力のUSB-Cポートを搭載し、有線で3台目のデバイスを充電できます。45W出力のUSB-C電源アダプターと約1.5mのUSB-Cケーブルが付属。ラウンド形状とスクエア形状の2モデルがあり、ラウンド型のメーカー希望小売価格は8990円（税込）、スクエア型のメーカー希望小売価格は7990円（税込）。