【Nissy】西島隆弘さん 声帯を手術 「今回で三度目」「手術の影響により、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性もございます」
Nissyこと西島隆弘さんの公式インスタグラムが更新され、西島隆弘さんが手術を受けたことが公表されました。
公式インスタグラムでは「平素よりNissy（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび西島が声帯の手術を受けましたことをご報告申し上げます。」と、報告。
続けて「過去にも手術を行っており、今回で三度目となります。さらに、医師の判断により、年内を目処に再度手術を予定しております。」と、説明しました。
公式インスタグラムでは「手術の影響により、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性もございます。」「本人およびスタッフ一同で熟考を重ねましたが、治療を行わなければ今後の日常生活や活動に大きな支障を及ぼすため、慎重に協議したうえで決断いたしました。」と、投稿。
続けて「ファンの皆様ならびに関係各位には多大なるご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、引き続き西島隆弘へのご理解と温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。」と、呼びかけています。
２０２４年１月、西島隆弘さんに関しては、スタッフが、Ｘ（旧ツイッター）で「病院で精密検査をし医師の診察を受けた結果、全治3ヶ月の声帯炎と診断されました。」と、公表していました。
