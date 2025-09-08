女優の唐田えりか（27）が8日、自身のインスタグラムを更新。同日、フジテレビ系ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」への主演が決定したことについて言及。ドラマにかける思いをつづった。

「101回目のプロポーズ」は1991年に浅野温子、武田鉄矢のダブル主演で「月9」枠で放送された。最終回は36.7%の視聴率を記録（ビデオリサーチ調べ、関東地区）するなど、大ヒットした。

34年を経て、この続編が唐田とお笑いコンビ「霜降り明星」のせいやによって「102回目のプロポーズ」（全12話）として放送されることが決定。「101回目のプロポーズ」の最終回で結ばれた矢吹薫と星野達郎の娘が主人公のラブストーリーで、企画は鈴木おさむ氏が手掛ける。フジテレビでの地上波放送とフジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」での独占配信を予定している。

唐田はインスタグラムで「ドラマ「102回目のプロポーズ」にて主演の星野光を演じさせていただきます。大名作「101回目のプロポーズ」の続編になります。薫さんと達郎さんの娘として、物語が繰り広げられていきます。星野達郎さんは、前作に続き武田鉄矢さんです…！！何から何まで、最高なことが起きています」と喜びをつづった。

「約一年以上前、鈴木おさむさんからお話をいただいたときは震えるほどの嬉しさと責任を同時に感じました。心強く魅力的なキャスト、監督、プロデューサー、スタッフの皆さんと前作へのリスペクトを胸に全力で挑んでいます」と作品にかける熱い思いを記した。