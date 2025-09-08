歌手の藤井風が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に初出演。犬をイメージしたミュージックビデオのド派手衣装で登場し、黒柳は「すごい！」と連呼した。

藤井は登場時に真っ黒の衣装に長い耳がついた帽子、三ツ目のサングラスというド派手衣装で登場。黒の衣装は襟が大きく膨らみ、シルバーの大きなネックレスも印象的。帽子は黒とシルバーのウサギのような長い耳がついており、黒柳はその姿に「うわ、すごい、すごい、すごい！」と連呼。「私、この方に興味津々です」「すごい、本当にびっくりしました」と大拍手。

「かわいい！この格好」というと、藤井は「（黒柳は）いつも素敵なお召し物をされてるのでね…。僕も一張羅をおろしてこなければと」と、黒柳に敬意を表して、ド派手衣装でやってきたと話した。

この衣装は「Ｈａｃｈｉｋｏという曲のミュージックビデオに出てくる、ワンちゃんをイメージして」と説明。黒柳が「あのハチ公？」と聞くと「そうなんです」と笑った。

藤井は年齢を聞かれると「今２８なんですけど、ちょっと誕生日を今年延期しまして２７ってことにさせてもらってます」と笑った。