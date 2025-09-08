阪神ＯＢで野球評論家の鳥谷敬氏が７日放送で、阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした直後のフジテレビ系「すぽると！」に出演。史上最速９月７日Ｖの要因について「藤川流火の玉継投」を挙げた。

「ぶっちぎりでしたし、ピッチャーもよかったがバッターも」と評した今季の阪神。火の玉流継投は「かなり早いタイミングで継投にいっている。藤川監督は中継ぎの経験が豊富なので、中継ぎ（投手）をうまくやっている」と指摘し、今季の中継ぎ投球回３４９回１／３（昨年比２３回増）、両リーグトップのチーム防御率２・１３を紹介した。

同時に投手陣が安定していることが、野手陣の心の余裕を生み、故障につながる無理をしたプレーをしなかったと解説。その結果、不動の１〜５番の打線を組むことが可能になったと説明した。

ＭＣの千鳥から同じく野球評論家の糸井嘉男氏が過去に番組内で佐藤輝覚醒の要因は「オレが教えたから成長した」と発言していたと紹介され、「それは本当でしょうか？」と聞かれた鳥谷氏は「ほぼ関係ないんじゃないですか（笑）」と答え、笑いを誘っていた。