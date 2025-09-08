フジテレビは８日、１９９１年放送の大ヒットドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編となる「１０２回目のプロポーズ」を制作することを発表した。新作は「１０１回目−」の最終回で結ばれた矢吹薫と星野達郎が結婚し、二人の娘である星野光が主人公で、俳優の唐田えりかが演じる。

大ヒットから３０年以上の時がたち、新たなドラマが幕開ける。「１０１回目−」は、浅野温子と武田鉄矢の名演技で高視聴率を獲得した大ヒット作。鈴木おさむ氏の企画によって誕生する「１０２回目−」のキャストは唐田のほか、光に一目惚れする青年・空野太陽役を霜降り明星のせいや、光の恋人・大月音役を伊藤健太郎、光の父・達郎を武田鉄矢が演じる。

唐田は「大名作の前作にリスペクトと責任を胸に、今の自分の精いっぱいをぶつけて挑みます。鈴木おさむさんとのお仕事はいつも私にとって高い挑戦ばかりです。心強いスタッフ・キャストの皆さまと、準備期間から笑いが絶えず幸せな時間を過ごしています。面白い作品になります」と自信のコメントを寄せた。

せいやは「本当に光栄です」と感激。武田の代表作の続編を任せられたことは「振り返った時に人生のでかい思い出になると思います。前作を汚さないように一生懸命頑張ります」と語り、武田は「令和の世になって続編として『１０２回目のプロポーズ』を作ろうというお誘いを受けました。何やら嬉しくなり、そのお誘いをお受けしました。物語に物語を継いでゆく、と思うともう楽しくてなりません」と喜びを示した。

全１２話を予定。放送次期の詳細は、追って発表される。