¡Ö¤¹¤°»Ý¥«¥Ã¥×¡×¤«¤é·ã¿É¡Ö¤ß¤½¿É¥Ã¥Ã¡× ¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥
¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¤Ï¤ß¤½¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥¹¡¼¥×¡Ö¤¹¤°»Ý¥«¥Ã¥× ¤ß¤½¿É¥Ã¥Ã¡×¡¢¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð1Â«Ê¬¤ÎÅ´Ê¬¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤ª¤ß¤½½Á¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¤«¤é¤À¤Ë´ò¤·¤¤ ¸º±ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ß¤½½Á5¿©¡×¡ÖÆ±2¿©¡×¤ò9·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤°»Ý¥«¥Ã¥×¡×¤Ï2016Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¡×¡Ö¼ê¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥´¥ß¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ë²Ã¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ú¤¤¤¿¤À¤·¡¢¶ñºà¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¡¢È¯Çä°ÊÍè¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê´Ëö¤ß¤½¤äFD¶ñºà¤òÄ¾½¼Å¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤ß¤½¤ä¶ñ¤ÎÃæÂÞ¤¬¤Ê¤¯¡¢¾å¤Ö¤¿¤Ë»æÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¡£°ìÈÌÅª¤ÊÂ¨ÀÊ¤ß¤½½Á¥«¥Ã¥×¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó40¡ó¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
24Ç¯¤Ë¤Ï¤ß¤½½Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡Ö¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦´ÊÊØÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¤âËÜ³ÊÅª¤Ê·ã¿ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ß¤½¿É¥Ã¥Ã¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤½¿É¥Ã¥Ã¡×¤Ï¡¢¿ÉÌ£¤ÎÁý¶¯¸ú²Ì¤È»ýÂ³À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î¡Ö½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤òÇÛ¹ç¡£»É·ãÅª¤Ê¿É¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤ß¤½¤ÎÉ÷Ì£¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë»Ý¤ß¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¿É¤µ¤È¸å¤ò°ú¤¯¤ß¤½¤Î¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¡£¡Ö¿É¥Ã¥Ã¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£17.1g¡¢¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡£
¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð1Â«Ê¬¤ÎÅ´Ê¬¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤ª¤ß¤½½Á¡×¤Ï2014Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£º£²ó¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤é¤À¤Ë´ò¤·¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅý¹ç¤·¡¢¡Ö¸º±ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ß¤½½Á¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö1ÇÕ¤Ç¤Û¤¦¤ì¤óÁð1Â«Ê¬¤ÎÅ´Ê¬¡Ê4.0Ó¡Ë¤¬¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¶ñºàÎÁ¤ò½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡£¸º±ö½èÊý¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¸º±ö¤Ê¤¬¤éËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö5¿©¡×80.0g¡Ê16.0g¡ß5¿©¡Ë¡¢¡Ö2¿©¡×32.0g¡Ê16.0g¡ß2¿©¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡£