ボーダーコリーさんが見せた衝撃的な姿が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で184万回再生を突破し、「頭当たっとるよw」「慣性の法則ｗ」「完璧な位置に対策しててワロタ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬と一緒に車に乗っていたら、後部座席で…絶対に二度見してしまう『衝撃的な行動』】

後部座席で喜ぶ犬

TikTokアカウント「lululu02023」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『ルル』ちゃんと暮らしています。今回は、一緒に車に乗ったときの様子を紹介しました。ルルちゃんは、後部座席に特等席があるとのこと。

飼い主さんとのドライブが楽しくて、思わずテンションが上がってしまったというルルちゃん。興奮が頂点に達したのか、後部座席でピョンピョンと縦ジャンプを始めたのです。フワフワの座席を踏み台のようにして大きく飛び上がる姿は、まるでおもちゃのよう…！ニコニコと笑う表情から、ルルちゃんの喜びが伝わります。

完璧なジャンプ対策

ルルちゃんのジャンプは、約半年前から習慣になっているのだそう。今では、ルルちゃんが怪我しないように天井にウレタンクッションを貼り付けているそうです。安全に気を付けてはいるものの、運転中にすごい音がするのが心配で仕方なかったからだといいます。

ときには、ジャンプした瞬間に車が発進してしまうことも。そんなときには、慣性の法則で少しだけ後ろに着地してしまうこともあるようです。車の動きを観察しながら、そんなアクシデントさえも楽しんでいるルルちゃんなのでした♪

コメントでは「このジャンプ力なら柵を越えれるのでは……⁉︎」「とうとう屋根に穴開いたのかと思った」など驚愕の声から、「後ろの車、絶対謎めいてる」と笑いを呼び話題に。中には「実際に現場に遭遇した！元気をもらえました」という人の声もみられました。

家の中でも大ジャンプ！！

車内の大ジャンプが話題となったルルちゃんですが、別の日には更に驚きの姿も紹介されました。実は、家の中でも同じようにジャンプを繰り出すことがあるのだとか！それは、知らない犬がテレビに登場したときだといいます。

この日見ていたのは、柴犬さんに関するニュース。ルルちゃんは、柴犬さんが画面に現れた途端、あの大きな縦ジャンプをし始めたのでした。普段から犬好きだというルルちゃん、テレビの中のわんこと遊びたくて、思わずジャンプしてしまうのかもしれませんね。

ルルちゃんの可愛い姿はTikTokアカウント「lululu02023」の他の投稿からチェックすることができます！

