柴犬さんと飼い主さんが楽しくボール遊び。投げたボールを上手にキャッチしたと思った次の瞬間…！？その後のまさかの行動は反響を呼び、投稿は記事執筆時点で46.9万回再生を突破。「すご！どうやってるの？」「始球式よばれるｗ」「レーザービーム送球！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『どうやってんのｗｗ』ボールをキャッチした犬→次の瞬間…まさかの『野球選手並みの送球』】

野球選手並みの送球！

TikTokアカウント「mozukuchannel_shibainu」に投稿されたのは、投稿主さんの愛犬である黒柴犬「もずく」くんの驚きのパフォーマンス姿。ボール遊びが大好きだというもずくくんは、この日も投稿主さんと楽しく遊んでいたそう。

投げたボールを飛び上がって上手にキャッチ！そのまま投稿主さんの元へと戻ってきたと思ったら…！？

『スポンッ！』と音が聞こえてきそうなほど勢いよく投稿主さんの差し出した手のひらに送球したそう。その低く鋭い軌道はまるで『レーザービーム送球』そのものだったとか。

ボール遊びが大好き♡

ボール遊びが好きすぎて見事な技を習得したもずくくん。ほかにもゴロ捕球やフライ捕球まで習得しているのだとか。生後数か月から野球の英才教育を受けてきたというのも頷けます。

子犬のころから一緒にボール遊びをする幸せなひとときを積み重ねてきたのでしょう。その結果、自然と多くの技術が身に着いたのではないでしょうか。新しい技をお披露目してくれることを待ちわびてしまいますね。

もずくくんのスーパープレイに驚いた人は多いようで「送球教えてくださ！」「可愛いうえに賢い」「シュールすぎてウケるｗ」などのコメントが寄せられています。

子犬のころから英才教育！

素晴らしいパフォーマンスをお見せしたもずくくんの、子犬のころのお姿が別投稿にて紹介されています。生後半年にも満たない小さなもずくくんですが、コロコロと転がる野球ボールのおもちゃをしっかり目で追っていたそう。

そしてボールが止まったところでダッシュ！カプッと咥えて遊び始めたとか。戯れている姿はボールに遊ばれているような様子もありますが、これが英才教育の始まりかと思うと感慨深くもあります。

もずくくん自身がコロコロとボールのように転がりながら、楽しそうに遊ぶ姿は眼福そのものですね♡

TikTokアカウント「mozukuchannel_shibainu」には、ボール遊びが大好き！もずくくんの姿が紹介されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「mozukuchannel_shibainu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております