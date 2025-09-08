藤井 風が『徹子の部屋』初出演 “犬”衣装＆即興演奏で黒柳徹子と「ご飯」の約束も
シンガーソングライターの藤井 風が、8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に初出演した。かねてより藤井に“興味津々”だったという黒柳徹子との対面が実現し、和気あいあいとした空気の中でトークが繰り広げられた。
【写真】黒柳徹子とのトーク中、かわいらしい表情を見せる藤井 風
番組では、5日にリリースされた3rdアルバム『Prema』の収録曲「Hachiko」のミュージックビデオに登場するサイバーな垂れ耳犬の衣装に、3つ目のサングラスという個性的なファッションで登場。黒柳は「わぁすごい！この方に興味津々です。本当にびっくりしました」と笑顔を見せた。
藤井はテレビ出演が少ないことで知られており、「なんで出てくれたんですか？」と問われると、「僕がなんでここに出てるかわからない」と謙遜しつつ、「お父ちゃんとお母ちゃんが喜んでくれた」と明かした。その後は地元・岡山の話や家族とのエピソードが続き、食生活についてもトークが展開。ベジタリアンであることに触れ、海外ツアー中も「選択肢はいっぱいありました。レストラン行ってもそういう用のメニューもあった」と語った。
黒柳から「お魚食べる？」と尋ねられると、「お出汁とかは気にしない」と答え、「どんなものを食べる？」という問いには「納豆をかき混ぜたりとか。ごはん炊いて、キムチ入れて。お豆腐、厚揚げが好き。トースターで自分でやります」と具体的に説明。「たくさん食べる？」という質問にピュアな表情で応え、黒柳も楽しそうに頷いた。
「初めて会った気がしない」とお互いに語り合い、黒柳から「今度、ご飯一緒に行きましょう。約束ね」と持ちかけられると、指切りの仕草をして応じる場面もあった。
番組終盤では、黒柳のお気に入りという自身の楽曲「死ぬのがいいわ」のほか、山口百恵の「プレイバック Part 2」や寺尾聰の「ルビーの指環」などもリクエストに応えて演奏。膝の上にエレクトリックピアノを乗せ、リラックスしたスタイルながらもグルーヴ感あるパフォーマンスを披露し、黒柳はたびたび「わぁー！」と歓声をあげた。
放送後はSNSでも反響が寄せられ、「ガガみたいな服着てる」「可愛らしさ全開」「これは資料映像」「スラスラ引けちゃうの本当にすごい」といった声が上がり、音楽面はもちろん藤井の人間性にも注目が集まった。
