ABCテレビ（朝日放送）東留伽アナウンサー（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。国内有数の公募展「二科展」絵画部に、初応募で入選したことを報告した。

東アナは「第109回二科展・絵画部に入選しました！」と報告し、「初めての応募だったので、まさか…とは思っていたのですが入選作品の一つに選んでいただくことができました」とつづった。

2人の人物を描いた作品の前で笑顔を見せる写真もアップ。「憧れの国立新美術館に絵を飾っていただき、歴史ある公募展のひとつに関われたこと、大変光栄です」と感激した様子で「これからも絵を描き続けて、アーティスティックなお婆ちゃんになることを目標に頑張ります」と記した。

作品については「タイトル『Mêmaltêration』重なるようですれ違う2人は、共存と差異を表しています。決して同化できず、他者と異なることを祝福したいという思いで描きました」と紹介した。

「展示を観に東京daytripへ！他にもギャラリーを巡り、沢山刺激を受けました」と、作品を見る場面や東京・銀座の写真もアップ。「通りすがりに写真を撮ってくださったカメラマンのお姉様、ありがとうございました」と感謝した。

東アナは北海道出身で20年入社。同年10月からテレビ朝日系で全国放送されている「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）を担当した。23年8月に同番組を卒業後、休業してフランスに9カ月留学し、芸術や語学を学んだ。昨年には絵画や留学生活を語るイベントも開催。今年4月からは「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）を担当している。