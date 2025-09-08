カプコン、TGS2025出展タイトル試遊内容&ノベルティ情報を公開！オリジナルのサコッシュやオリジナルマルチバッグなどがもらえる
カプコンは、9月25日から28日に「幕張メッセ」で開催される東京ゲームショウ2025のカプコンブース出展情報第2弾を公開した。
同社はリアル会場への出展とオンライン番組配信の2本立てで最新ゲーム情報を届ける。今回、出展タイトルの試遊内容とノベルティ情報が公開された。
カプコンブース出展タイトル&試遊内容を紹介
「バイオハザード レクイエム」
日本初のプレイアブル出展となる「バイオハザード レクイエム」のストーリー序盤の一部を試遊できる。
※本作は試遊前に身分証による年齢確認をさせていただきます。18歳以上であることを確認できない方は、試遊できませんので予めご了承ください。
※「試遊整理券」は、カプコンブース「バイオハザード レクイエム」コーナー付近にて先着順で配布予定です。また、「試遊整理券」は数に限りがありますのであらかじめご了承ください。
ノベルティ情報
「バイオハザード レクイエム」のロゴをデザインした、オリジナルのサコッシュが贈られる。
「バイオハザード レクイエム」オリジナルサコッシュ
「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」世界初のプレイアブル出展
TGS2025のカプコンブースでは、ゲーム冒頭を試遊できる。
ノベルティ情報
「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の紋章とティザービジュアルをデザインした、オリジナルマルチバッグが贈られる。
「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」オリジナルマルチバッグ
TGS2025にて、「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」もしくは「モンスターハンターワイルズ」のどちらかを試遊した人に、「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」＋「モンスターハンターワイルズ」のビジュアルを使用したクリアファイルが贈られる。
「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」＋「モンスターハンターワイルズ」オリジナルクリアファイル
「鬼武者 Way of the Sword」
日本初のプレイアブル出展。本作のステージの一部「清水寺」ステージで剣戟アクションを試遊できる。
主人公の宮本武蔵を操作し、幻魔たちとの戦いでアクションシステムの魂吸収・一閃・受け流し・弾きなど、試遊しながら、ステージの最後では、強敵「佐々木巌流」戦にチャレンジすることもできる。
ノベルティ情報
「鬼武者 Way of the Sword」オリジナルの大型ショッパーが贈られる。
「鬼武者 Way of the Sword」オリジナル大型ショッパー
「プラグマタ」
日本初のプレイアブル出展。パズルとアクションが融合した新感
覚のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」を試遊できる。
ノベルティ情報
「プラグマタ」のアートが表紙のB6サイズのスケッチブックが贈られる。
「プラグマタ」オリジナルB6スケッチブック
「モンスターハンターワイルズ」
9月末配信予定の「無料タイトルアップデート第3弾」にて実施される「『ファイナルファンタジーXIV』スペシャルコラボ」の一部が先行試遊できる。
【試遊内容】
追加モンスター「オメガ・プラネテス」の討伐クエストを試遊できる。本試遊はマルチプレイでの体験となり「モンスターハンターワイルズ」の経験者向けクエストとなる。
※本クエストは本試遊用に調整されたものであり、製品版で配信される内容とは異なる場合があります。
※試遊はご来場いただいた方々によるマルチプレイ（基本4名1組）のみでのご案内となります。
※9月末配信の「無料タイトルアップデート第3弾」の詳細は、9月24日23時から配信「TGS2025 CAPCOM ONLINE PROGRAM」で公開予定です。
※「試遊整理券」は、カプコンブース「モンスターハンターワイルズ」コーナー付近にて先着順で配布予定です。また、「試遊整理券」は数に限りがありますのであらかじめご了承ください。
ノベルティ情報
「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスターのアイコンをデザインした、オリジナルのポーチが贈られる。
「モンスターハンターワイルズ」モンスターアイコン オリジナルポーチ
「モンスターハンターワイルズ」＋「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」オリジナルクリアファイル
「ストリートファイター6」
【試遊内容】
Year 3 追加キャラクター第2弾として参戦する「C.ヴァイパー」の試遊や、Nintendo Switch 2版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」を試遊できる。
（1）「C.ヴァイパー」試遊体験コーナー
Year 3 追加キャラクター第2弾「C.ヴァイパー」を「バーサス」で試遊できる。
※試遊は基本2名1組の対戦プレイでのご案内となります。
※PlayStation 5での試遊となります。
（2）Nintendo Switch 2 版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」体験コーナー
Nintendo Switch 2版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」の「ファイティンググラウンド」内のモードを自由に試遊することができる。「ジャイロバトル」や「カロリーコンテスト」といったNintendo Switch 2版ならではの機能を実際に遊べる。
（3）「クロスプラットフォームプレイ」体験コーナー
オンラインでのクロスプラットフォームプレイを試遊できる。
ノベルティ情報
「C.ヴァイパー」のステッカーと「Years 1-2 ファイターズエディション」のステッカーが2枚セットで贈られる。
「ストリートファイター6」C.ヴァイパー ステッカー＋Years 1-2 ファイターズエディションステッカー セット
「モンスターハンターアウトランダーズ」
【試遊内容】
スマートフォンでの新たな「狩猟」体験を楽しめる。広大なフィールドでの「探索」や、本作ならではの要素となる「クラフト建造」、「アクティビティ」を試遊できる。
ノベルティ情報
「モンスターハンターアウトランダーズ」のオリジナルオトモのイラストを使用したアクリルスタンドが贈られる。
「モンスターハンターアウトランダーズ」アクリルスタンド（オトモメドリー）
「モンスターハンターアウトランダーズ」アクリルスタンド（オトモルタコン）
※ノベルティは全2種類のうち1種類をお渡しいたします（種類はお選びいただけません）
※TGS限定の試遊版となります。
「BIOHAZARD Survival Unit」
本作のゲーム序盤の導入部分を試遊できる。なお、TGS限定の試遊版となる。
ノベルティ情報
「バイオハザード サバイバルユニット」のロゴ入り「ネックストラップ」が贈られる。
「バイオハザード サバイバルユニット」オリジナル「ネックストラップ」
カプコン「東京ゲームショウ2025」、「『モンスターハンターワイルズ』優待試遊募集キャンペーン」開始
「東京ゲームショウ2025」カプコンブースにて、出展が発表されたタイトルの試遊を体験できる「優待試遊」にCAPCOM ID会員を抽選で招待するキャンペーンが実施される。
【試遊タイトル】
・「バイオハザード レクイエム」
・「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」
・「鬼武者 Way of the Sword」
・「プラグマタ」
【試遊詳細】
募集日時
・9月27日11時～16時30分
・9月28日11時～16時30分
応募受付期間
・9月16日13時まで
応募条件
・東京ゲームショウ2025一般公開日に参加可能な人。
・日本に居住していること。
・CAPCOM ID会員登録済みの人。
・試遊体験後の感想を自身のSNSアカウント、もしくは動画配信チャンネルにて本イベントの様子を発信できること。（発信する際は、本イベントが当社主催の招待イベントである旨、及び「#PR」もしくは「#広告」のハッシュタグを表示してください）
※その他、各タイトルごとに応募条件が異なりますので、応募ページにてご確認ください。
「TGS2025カプコンオンラインプログラム」特別企画「みんなでウォッチパーティー!!」
9月24日23時「TGS2025 カプコンオンラインプログラム」の放送を記念して、特別企画「みんなでウォッチパーティー!!」が実施される。
「TGS2025 カプコンオンラインプログラム」では、配信時の注意事項を遵守する人、かつエントリーフォームにて申請した人は、誰でも「みんなでウォッチパーティー!!」に参加できる。
【「TGS2025カプコンオンラインプログラム」特別企画「みんなでウォッチパーティー!!」】
日時：9月24日23時～
配信元チャンネル：YouTubeチャンネル「Capcom Channel」
※配信映像のURLは後日公開予定です
配信チャンネル：自身のYouTubeチャンネル
※YouTubeチャンネル以外での配信はご遠慮ください
参加方法：「みんなでウォッチパーティー!!」特設サイトに記載の注意事項をご一読の上、エントリーフォームよりエントリーください
会場マップ
