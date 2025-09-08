aespaカリナ、大胆カットアウトドレスで美ウエストのぞく「着こなせるのかっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が6日、自身のInstagramを更新。くびれが際立つスタイリッシュな姿を公開した。
【写真】aespaカリナ、大胆カットアウトドレスで美ウエストのぞく
カリナは、ウエスト部分が大きくカットアウトされたドレスをまとい、美しいくびれが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美ウエスト」「クールで素敵」「似合ってる」「着こなせるのかっこいい」「綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
