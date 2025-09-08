本田望結、タイトTシャツで夏満喫「何度見ても可愛い」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の本田望結が、8日までに自身のInstagramを更新。夏の終わりを惜しむメッセージとともにタイトなTシャツを着こなした夏ファッションを披露し、反響が寄せられている。
【写真】本田望結、タイトTでボディライン際立つ
本田は「さらばだ！夏！」と夏の終わりを惜しむコメントを投稿。黒のタイトなTシャツと黒のパンツを合わせたカジュアルなスタイルで、街中で撮影された自然体な表情が印象的なショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「何度見ても可愛い」「スタイル抜群」「魅力的」「似合ってる」「自然な笑顔が素敵」「街歩きフォトがいいですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本田望結、タイトTでボディライン際立つ
◆本田望結、夏の終わりを惜しむ投稿
本田は「さらばだ！夏！」と夏の終わりを惜しむコメントを投稿。黒のタイトなTシャツと黒のパンツを合わせたカジュアルなスタイルで、街中で撮影された自然体な表情が印象的なショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「何度見ても可愛い」「スタイル抜群」「魅力的」「似合ってる」「自然な笑顔が素敵」「街歩きフォトがいいですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】