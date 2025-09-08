松本潤、二宮和也への気遣いが話題「ニノちゃん呼び尊い」「仲間思いで最高」
【モデルプレス＝2025/09/08】嵐の松本潤が9月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。嵐の二宮和也への気遣いに注目が集まっている。
【写真】松本潤、黄色交じる背景で二宮和也にメッセージ
7日は松本が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜※15分拡大）の最終話の放送日だったが、この日はバレーボール世界選手権女子3位決定戦、日本ーブラジル戦の中継延長のため予定より55分遅れて放送開始となった。
これを受け、松本は「業務連絡バレーの延長でドラマのスタートは21:55〜になるそうです」と投稿。また「ニノちゃんベイスト被ってすまぬ〜」と二宮がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）と時間が被ってしまうことについて言及した。
この投稿には「仲良し感可愛い」「ニノちゃん呼び尊い」「気遣いに感動」「どこまでも仲間思いで最高」「配慮がすごい」といった声が寄せられている。「19番目のカルテ」は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。「BAY STORM」は2002年10月より同枠で続いているラジオ番組だ。（modelpress編集部）
