白間美瑠、美スタイル際立つ水着姿披露「健康的で素敵」「綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/08】元NMB48の白間美瑠が6日、自身のInstagramを更新。大阪の温泉施設を訪れた際の水着姿を公開した。
【写真】元NMBメンバー、美スタイル際立つ水着姿
白間は「大阪・此花区にある『天然温泉 ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイド』行って来ました！星空が幻想的なサウナ室と解放感抜群な露天風呂と外気浴！」とコメントし、温泉施設の屋上で美しいボディラインが際立つバンドゥビキニ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美ボディ」「綺麗」「健康的で素敵」「癒される」「ビキニ似合ってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
