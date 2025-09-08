藤井風はなぜ人を笑わせようとするのか。その唯一無二の魅力を分析

この夏、初のヨーロッパツアーと2度目の北米ツアーを経て、ビリー・アイリッシュの日本公演にスペシャルゲストとして出演した藤井風。9月5日には全編英語詞のサードアルバム『Prema』をリリースし、同日初出演した「ミュージックステーション」（テレビ朝日）では凝った演出が大きな話題に。そして本日放送の「徹子の部屋」（同上）への初出演も注目を集めている。

これまでの日本のアーティストにはない特異な存在感を放つ藤井風。何が彼の音楽や魅力を特別なものにしているのか。『スピッツ論―「分裂」するポップ・ミュージック』の著者で、国内外の幅広い音楽の動向をわかりやすく伝えるYouTubeチャンネル「てけしゅん音楽情報」の「しゅん」としても活動する批評家の伏見瞬さんに、彼のこれまでの歩みとともにその魅力を分析してもらった。

初の冠番組はコント

名前と顔だけは見たことがある。一度聞いたら誰も忘れない名前だ。彫りの深い顔にだって強烈な印象が宿っている。どうやら非常に才能のあるミュージシャンらしいが、しかし詳しいことはわからない。性格や人柄も、謎に包まれている――。

上記のようなごく曖昧な認識を世間の多くがその人物に対して抱いていたであろう2022年の春。彼は突如地上波のテレビで、自らの名を冠した番組に出演しました。しかも、音楽番組ではありません。なんと、それはお笑いのコント番組で、実力の確かなお笑い芸人たちと共演するというのです。

2025年の秋。彼はその名をさらに轟かせています。「もうええわ」と叫びたいほどに圧倒的な才能を示すミュージシャンとして、日本の外でも知られる存在になりつつある。欧州各地、北米各地でツアーを行い、単独公演を軒並みソールドアウトさせている。さらには現在のポップミュージックを代表する北米出身の女性シンガーの来日公演にスペシャルゲストとして出演し、ピアノソロ・サックスソロを含むすさまじいパフォーマンスを披露する。音楽の才能に恵まれすぎた、28歳の男。これからの活躍を大いに期待されている彼にとって、「コント」ひいては「笑い」の要素は、実は非常に重要なもののように思えます。

ですが、ことを急いではいけない。彼にとっての笑いの必然性について語るのはあとにして、まずはその、岡山県出身で、10代前半からYouTubeでピアノの演奏動画をアップし続け、やがて多くの人の目に止まるようになった1997年6月14日生まれの人物の魅力について、さらには日本と海外の音楽シーンにおける彼の立ち位置について、確認していきたいと思います。

魅力の源は、圧倒的なフィジカル

彼の魅力の源はなんといっても、「もうええわ」と叫びたいほどに圧倒的なフィジカルにあります。楽器の演奏技術は、持ち前の運動神経、つまりフィジカルの力に左右される。彼はその点で群を抜いています。

鍛え抜かれたピアノ演奏による、野蛮かつ繊細な表現力。深みのある声を活かした、リズム＆ブルース仕込みの美しいボーカリゼーション。安定した音感とリズム感に基礎づけられた大胆な演奏に加えて、目線と手足を使った観衆へのアピールまで得意としている。まるで、辻井伸行と久保田利伸が一つの体に同居しているような、途轍もない身体的才能を持っている。その才能は、まるで投手と打者と走者すべての力量を併せ持った大谷翔平の才能のようでもあります。

大げさな言葉に思えるかも知れませんが、彼の場合、どんなに大げさに言っても大げさにならない。それくらい衝撃的に強烈な力が、彼のパフォーマンスからは感じ取れます。

瞬く間に日本を代表するスターに

モデルのようなルックスも併せ持つ彼はデビュー前にはすでに注目の的となっており、2019年11月リリースのデビュー曲で一気にその名を広げます。岡山弁を駆使した独特すぎるリリックと、良質な90年代Ｒ＆Ｂのソングライティングを特徴とするその曲「何なんw」は、多くのリスナーに強いインパクトを与えました。以降の彼は、2枚のハイクオリティなアルバムリリースに加え、日産スタジアムでの無観客配信ライブ、サプライズな演出を施した紅白歌合戦の出場などによって、瞬く間に日本を代表するスターになります。

2022年7月には、ファーストアルバムに収録された楽曲「死ぬのがいいわ」が、突如タイで聞かれるように。TikTok経由で火が着いた勢いは全世界各地に広がり、Spotifyのデイリーバイラルチャートにおいて、データを公表しているすべての国（73カ国）でチャートイン。東南アジア・中東・ヨーロッパ・北米・南米にわたる、その名の通りの「グローバルヒット」となり、日本の音楽史に残る偉業を成し遂げます。

日本ではトップレベルのスーパースターであり、全世界に聞かれるヒット曲も持つミュージシャン。そんな彼が更なる飛躍をみせているのが、この2025年です。

「Hachikō」と最新アルバム『Prema」の衝撃

まず、6月13日にリリースされた「Hachikō」。これが衝撃的に強烈でした。渋谷のハチ公像をモチーフにする意外性と、あの印象的な「ドコニイコ、ハチコ」のリフレイン。そして、今までとはひと味もふた味も違う、研ぎ澄まされたサウンド。太い輪郭を持ったビートの感触を生み出したのは、NewJeansのサウンドメイキングで知られる韓国のプロデューサー、250（イヨゴン）。曲とパフォーマンスの魅力に、サウンドの豊かな洗練が加わった。一つの上のステージに上がったと、誰もが感じる名曲の誕生でした。

8月には、ノスタルジックな雰囲気と力強いビート感が同居する美しいナンバー「Love Like This」を発表。そして、9月5日に待望のサードアルバム『Prema』をリリースしました。

事前に予告されていたとおり、全編英語詞で9曲入り、250が全体のサウンドメイキングに関わった今作。楽曲は、1970年代後半から1980年代のアメリカン・ポップスを想起させる、クラシカルなソウル・ポップです。ホール＆オーツやビリー・ジョエル、さらにはマイケル・ジャクソンの名曲たちがこだまするような、オーセンティックな楽曲群。

しかし、保守的とも取られかねない古典性を有した曲の構造に対して、音像は非常にモダン。プラスチックな表面性とリアルな手触りを同居させる、ここにしかないサウンドが鳴っているのです。そこに、囁き声も裏声もビブラートもすべて美しく響かせる声の魅力が炸裂している。

全体として、日本のポップスしか聞いてこなかった少年がはじめて洋楽に出会ったときのような、背伸びしたドキドキ感に溢れたアルバムになっていまする。オーセンティックであると同時にモダン。そのバランスが、若い心を胸踊らせるような魅力に結実しているのです。

絶好調なキャリアの裏で燃え尽きていた藤井風

しかし、人はキャリア的な絶好調の裏側で、精神面では失調をきたすこともありまする。セカンドアルバム『Love All Serve All』（2022年）を出して大規模なライブを実施したあと、スターの階段をトントン拍子で登っている最中の彼は、燃え尽きを感じていたとインタビューで語っています。人気が加速するにつれて周辺状況は混乱し、音楽へのモチベーションを失っていた。伝えたいことをすべて伝えてしまった。引退するしかないと思っていた。そのように、彼は言葉を紡いでいました。

唐突ですが、『ダイヤモンドの功罪』という野球マンガをご存じでしょうか。現在連載中、累計160万部のヒットを記録しているこの作品では、「もうええわ」と叫びたいほどに圧倒的なスポーツの才能を持つ少年のもがき苦しむ姿が描かれます。小学生で並外れた身体能力と知性を持つが故にまわりから特別視されてしまう、「みんなと一緒に楽しみたい」という願いが叶わない少年。ギフトを持った存在のちぐはぐな葛藤が、痛いくらいに伝わる作品です。

そして私は、マンガの中の少年の姿と、岡山の片田舎で特別な才能を育み、やがてポップ・ミュージックの業界で混沌に晒されるその人の姿に、似たものを見てしまいます。

「笑い」は藤井風にとって必要なもの

だからこそ、彼にとって笑いの要素は一つの安らぎとして機能しているはずです。2022年に放送された、彼の名を冠したコント番組。そこで彼は、芸人たち達に叩かれ、強い言葉で罵られます。子守歌をリクエストされてソウルフルな弾き語りを披露する彼に、「うるせえよお前」「寝れねえよそんなんじゃ」と激しいツッコミが入ります。そのとき、とぼけた顔をする彼は、とてもイキイキとしています。

「もうええわ」と叫びすぎて声が枯れ果てるほどに圧倒的な才能が、コントの中では相対化される。馬鹿なことをしたら、普通に愚か者として扱われるのです。お笑いのフォーマットは、どんな超人も罪人も一度カッコにいれて、誰でもフラットに扱う技法を有しています。彼はそこではじめて、ひとりの個人、単なる「藤井風」として扱われます。

本稿で周到に執拗に誰もが知るその名を書き連ねることを回避してきたのは、「藤井風」という名前に張り付いたイメージを、一度カッコにいれるためでした。『藤井風テレビwithシソンヌ・ヒコノミー』と題された番組は、彼自身が希望したと聞きます。

考えてみれば、藤井風の表現には笑いの要素が多く含まれていました。2018年にYouTubeへ投稿した「アダルトちびまる子さん」という動画では、おかっぱのカツラをかぶった藤井風が、「おどるポンポコリン」をやたらアダルティーにジャズアレンジして歌っています。原曲とパフォーマンスのズレによって、笑いを生もうとしているのは明らかです。

「何なんw」は、「あんたのその歯にはさがった青さ粉」を言うべきか悩む、典型的にコント的な状況から歌がはじまります。「Hachikō」のMVの冒頭、渋谷駅スクランブル交差点にある天津甘栗の店で目を見開いてる彼は明らかにヤバい男で、誰もがツッコミをいれたくなります。

そして、先日初出演した「ミュージック・ステーション」で披露した「Prema」の演奏。間奏で珍妙な記者会見を繰り広げながらピアノのアドリブをみせる藤井風は、間違いなく優れたコメディアンでした。衝撃的に強烈なパフォーマンスのかたわら、彼は自らのカリスマ性を一度カッコにいれて人を笑わせようとしてきたのです。

藤井風は「特別」なまま「普通」になる

批評家・矢野利裕さんの『コミックソングがJ-POPを作った』でも物語られるように、ポップミュージックには「笑い」の歴史があります。美空ひばりも坂本龍一も小室哲哉も、コミックソングを作ってきた。伝えたいメッセージなんてなくても、ユーモアさえあれば優れたポップソングは作れる。その証明が、音楽の歴史にはゴロゴロ転がっています。

藤井風は、「特別」なまま「普通」になる。優れたフィジカルと類いまれなルックスを持つと同時に、すべてを相対化するユーモアの文化を愛している。おそらく、愛さなければやっていけなかったのでしょう。

切実極まりないユーモアが言葉の違いを越えてより広く伝わるとき、藤井風はより大きな存在になるのではないか。「もうええわ」と叫ぶ声もでないくらいに衝撃的に強烈で圧倒的なスターとして巨大化しつつ、その全部をカッコにいれて、ただただ普通の個人としても豊かに生きられるのではないか。

私は、その両極で揺れ続けるであろう藤井風その人の生にリスペクトを送りながら、ユーモアに溢れた彼の音楽を、これからも聴いていたいと思います。