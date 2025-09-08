週明け８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比９０．１９ポイント（０．３５％）高の２５５０８．１７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５．３２ポイント（０．１７％）高の９０７２．５４ポイントと続伸した。売買代金は１６５９億１６９０万香港ドルに拡大している（５日前場は１２４６億２８７０万香港ドル）。

中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国メディアは５日付で、「中国政府は近く、サービス消費の拡大に向けた新措置を発表する見通し」と報じた。そのほか、中国の地方政府はこのところ、独自の消費刺激策を相次いで導入している。また、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が８〜１２日に北京で開催されると伝わる中、追加の経済対策が打ち出されるとの観測も広がった。

ただ、上値は限定的。米中の景気減速が警戒されている。米労働省が６日発表した８月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が前月比２万２０００人増にとどまり、市場予想（７万５０００人増）を大幅に下回った。本日の取引時間中に公表された８月の中国貿易統計では、米ドル建て輸出入の伸びが予想以上に前月から縮小している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電子商取引（ＥＣ）中国最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が３．７％高、中国インターネット検索最大手の百度集団（バイドゥ：９８８８／ＨＫ）が３．２％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が２．８％高と上げが目立っている。そのほか、本日付でハンセン指数に新規採用された銘柄の値動きは、京東物流（ＪＤロジスティクス：２６１８／ＨＫ）が２．４％高、中国電信（７２８／ＨＫ）が０．５％安、泡泡瑪特国際集団（ポップマート・インターナショナル・グループ：９９９２／ＨＫ）が６．７％安。ハンセン指数の構成銘柄は８５→８８に増加した。

セクター別では、中国の不動産が高い。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が８．３％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が５．９％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が３．３％、旭輝（８８４／ＨＫ）が３．２％ずつ下落した。政策支援の動きが材料視される。北京市、上海市に続き、深セン市も５日夜、住宅購入制限エリアの縮小など一連の措置を発表。一部の中国メディアは、今回の深セン市の緩和は市場予想を上回る内容で、北京、上海の両都市を上回ると報じた。

エアラインや代理店の旅行関連セクターも物色される。中国国際航空（７５３／ＨＫ）が４．８％高、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．０％高、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が２．４％高、香港中旅国際投資（３０８／ＨＫ）が２．４％高、東瀛遊ＨＤ（６８８２／ＨＫ）が１．８％高で前場取引を終えた。１０月の国慶節連休が視野に入る中、旅行需要の拡大が期待されている。韓国の関係部局は８日までに、３人以上の中国人団体観光客はビザ（査証）なしで１５日間、韓国に滞在できるなどとした計画を発表した。

半面、半導体やクラウドの銘柄群は安い。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が２．４％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．２％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．０％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が３．３％、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．１７％高の３８１８．８２ポイントで前場の取引を終了した。消費関連が高い。自動車、公益、資源・素材、運輸、不動産なども買われた。半面、金融は安い。ハイテク、軍需産業、医薬の一角も売られた。

