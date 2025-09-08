【アベイル限定】センチメンタルサーカス15周年記念コラボ登場♡

サンエックスの人気キャラクター「センチメンタルサーカス」が今年で15周年を迎えます。それを記念して、しまむらグループのアベイルよりコラボアイテムが9月13日（土）に登場♡全国のアベイル店舗と公式オンラインストアで同時発売され、ルームウェアや雑貨などおうち時間を彩る多彩なラインナップが揃います。長年愛されるキャラクターの特別なアニバーサリー企画を、ぜひチェックしてみてください。

おうち時間を彩るルームアイテム

今回のコラボでは、ふんわり着心地のよいルームウェアやルームシューズ、ブランケットなどが登場。キャラクターの世界観をたっぷり感じられるデザインで、毎日のリラックスタイムに寄り添います。

価格も手に取りやすく、普段使いにもぴったりです。

雑貨から限定アイテムまで充実展開

マスコットチャームやフェイスポーチ、エコバッグといった雑貨も多数ラインナップ。持ち歩きや収納にも使えるアイテムは、日常にさりげなくセンチメンタルサーカスを取り入れたい方におすすめです。

一部店舗では限定商品も販売されるので、近くのアベイルでぜひ探してみてください。

発売日と販売概要をチェック

発売日は2025年9月13日（土）。全国のアベイル店舗（一部店舗を除く）にて販売され、オンラインストアでは同日12時よりスタートします。

商品詳細は公式サイトにて公開されていますので、欲しいアイテムを事前に確認しておくのがおすすめです。

15周年を祝う特別コラボをお見逃しなく♡

「センチメンタルサーカス」15周年を記念したアベイルとのコラボは、おうち時間を彩るルームウェアから毎日持ち歩きたくなる雑貨まで充実のラインナップ。

価格はアベイルならではのお手頃感が魅力で、自分用はもちろんプレゼントにもぴったりです。発売日は9月13日（土）、オンラインは同日12時より販売開始。

数量限定のアイテムもあるので、早めのチェックがおすすめです。