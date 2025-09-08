9月8日は「ハヤシの日」！ 丸善ジュンク堂書店のカフェで「早矢仕ライス（R）」を特別価格で提供
9月8日は「ハヤシの日」なのをご存じでしょうか。「ハヤシ」とは「ハヤシライス」のこと。制定したのは大手書店の丸善ジュンク堂書店です。
なぜ9月8日なのか、なぜ書店が「ハヤシの日」を制定したのか、その由来を探ってみます。
【数量限定】「ハヤシビーフ」と丸善ジュンク堂書店オリジナル トートバッグのセット
有的は当時、日本を訪れていた多くの外国人との親交があり、また西洋料理にもなじみがあったため、友人が訪れるとあり合わせの肉や野菜をゴッタ煮にして、ご飯を添えて振る舞っていたようです。
やがてこの料理は「早矢仕さんのライス」といわれるようになり、評判が評判を呼んでついには「ハヤシライス」の名で街のレストランのメニューになったとか（『丸善百年史』より抜粋）。
この「丸善とハヤシライス」の文化をより多くの方々に伝えるため、丸善ジュンク堂書店が早矢仕有的の誕生日である9月8日を「ハヤシの日」として制定、2016年7月29日に日本記念日協会へ登録を行いました。
現在は日本橋店など7店舗ある店内（または隣接）カフェ「早矢仕ライス(R)」または「ポーク早矢仕ライス(R)」を味わうことができます。
※「早矢仕ライス(R)」は丸善雄松堂株式会社の登録商標
筆者も横浜の「HAMARU ラクシスフロント店」で「早矢仕ライス(R)」を食べたことがありますが、ハヤシソースは甘みが強いのが特徴です。
継ぎ足し継ぎ足しして使っているベースのデミグラスソースに、肉、トマトや玉ネギ、ニンジンなどの野菜を加えて数時間煮込み、そこにフルーツチャツネとカラメルを加えているそうです。
＜9月8日のみ＞
丸善 丸の内本店（4階）
ポーク早矢仕ライスを税込1000円で提供（通常価格 税込1480円）
丸善 日本橋店
ポーク早矢仕ライスを税込1000円で提供（通常価格 税込1480円）
丸善 ラゾーナ川崎店
ポーク早矢仕ライスを税込1000円で提供（通常価格 税込1480円）
丸善 京都本店
早矢仕ライスを税込880円で提供（通常価格 税込1180円
＜9月8日〜10日＞
HAMARU ラクシス フロント店
早矢仕ライスを税込850円で提供（通常価格 税込950円）
丸善 ヒルズウォーク徳重店
早矢仕ライスを税込780円で提供（通常価格 税込980円）
ジュンク堂書店 橿原店
早矢仕ライスを税込880円で提供（通常価格 税込1070円）
9月8日の「ハヤシの日」を記念し、丸善ジュンク堂書店の23店舗（対象外店舗あり）では、新厨房楽「ハヤシビーフ」と丸善ジュンク堂書店オリジナル トートバッグのセットを数量限定で9月2日から販売しています。
丸善 丸の内本店・丸善 日本橋店はB・Cセットのみ、その他の21店舗ではA・Bセットのみ取り扱います。
Bセットのトートバッグは店舗の屋号により異なります。数量限定のため各店で売り切れ次第、販売終了となりますので、早めにチェックしてください。
詳細はプレスリリースをご覧ください。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
