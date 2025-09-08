LUNA SEAの真矢（Dr）が脳腫瘍の診断を受けたことを発表した。

真矢は公式サイトを通じて、病状を説明。2020年には大腸がんが発覚し、ステージ4と診断されたが、7度の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用して公演を続行したという。今年2025年2月に東京ドームにて開催された結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜き、活動がひと段落したものの、「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と告白。当初は耳石がズレたと思ったが、回復が認められず、その後脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されたと報告している。

真矢は、「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」とコメントを綴っている。メンバーもこれを受け、「僕たち4人は何よりもまず、真矢には何も心配せず、治療に専念してもらいたいと思っています」と連名でコメントを発表している。

この発表に伴い、9月27日、28日に神奈川県秦野市で行われる『第78回秦野たばこ祭』には車椅子で参加すること、また11月8日、9日に行われるLUNA SEA主催フェス『LUNATIC FEST. 2025』はBULL ZEICHEN 88などのドラマー・淳士が代理を務めることが発表されている。

■真矢 コメント

LUNA SEAの関係者各位そして、ファンの皆さまへ

LUNA SEAの真矢です。いつもLUNA SEAを応援してくださり、ありがとうございます。僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります。

2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。

耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました。

この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます。

そのような状況から、11月8日（土）・9日（日）に開催する『LUNATIC FEST. 2025』は、僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます。

僕にとっても、LUNA SEAにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが1番納得の行くベストな結論だと思っています。

快諾いただいた淳士氏に感謝いたします。そしてまた、ファンの皆さま、LUNA SEAのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが、皆さま、今後ともLUNA SEAをよろしくお願いいたします。

いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう。

あ！ たばこ祭には、秦野祭囃し社中の山車のところで車椅子で一緒に参加する予定です。楽しみにしています！9月27日（土）・28日（日）、僕たちの故郷・秦野でお待ちしています。

そして11月8日（土）・9日（日）ルナフェスでも、もちろんお待ちしております。

真矢／LUNA SEA

■LUNA SEA メンバー コメント

皆様へ

真矢の病状について、本人からの言葉を受け取った皆さんも、きっと驚きや不安な気持ちでいっぱいだと思います。

でも、僕たち4人は何よりもまず、真矢には何も心配せず、治療に専念してもらいたいと思っています。これまでどんな時も、LUNA SEAの屋台骨としてバンドを支えてきてくれた彼に、今度は僕たちが帰ってこられる場所を守る番です。

ファンのみんなにも伝えたいのは――

真矢の居場所は、いつだってここにあるということ。

僕たちはずっと変わらず、真矢の帰りを信じて待っています。そしてその間も、5人とファンのみんなとで作ってきたこのバンドを、大切に守り続けていきます。

これからもLUNA SEAを、そして真矢を、どうか温かく見守っていただけたら幸いです。

RYUICHI SUGIZO INORAN J／LUNA SEA

■LUNA SEA メンバー／スタッフ 連名コメント

真矢は当面の間、一日でも早く皆さまに元気な姿をお見せできるよう、治療に専念させていただくこととなりました。関係各位、並びにファンの皆さまには、多大なるご迷惑やご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。加えて、療養期間中はどうか温かく見守っていただければ幸いです。

尚、11月8日（土）、9日（日）幕張メッセにて開催いたしますLUNA SEA主催のロックフェス「LUNATIC FEST. 2025」につきましては、真矢のコメントにもございますように、信頼を寄せるドラマー淳士氏のご協力のもと、予定通り開催させていただく所存です。

その他、現在発表されているスケジュールに関しましては、対応が決まり次第、当オフィシャルサイトを通じてご報告させていただきますので、何卒ご理解承りますよう、よろしくお願い申し上げます。

LUNA SEAメンバー スタッフ一同

