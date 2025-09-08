岡山県玉野市の「常山女軍」の慰霊碑などを足蹴りして倒したとして、男子高校生ら2人がきょう（8日）逮捕されました。

【画像を見る】無残に倒された慰霊碑 その後、修復された慰霊碑

礼拝所不敬の容疑で逮捕されたのは、浅口市の男性高校生（17）と倉敷市の会社員の男（22）です。

警察によりますと、男子高校生（17）は倉敷市の男子高校生（16）と共謀し、5月30日午後0時から31日午前11時30分までの間、玉野市の常山城跡に建立されていた常山女軍の慰霊碑及び石仏44基を足蹴りするなどして倒した疑いです。





会社員の男は男子高校生（17）らに対して、「やれやれー、いけいけー」など煽り立てて、男子高校生（16）に慰霊碑を足蹴りするなどして倒させたとみられています。警察は今年5月31日、玉野市の観光協会から被害届を受けて、捜査を進めた結果、会社員の男らの容疑を特定し、逮捕したものです。逮捕された会社員の男（22）と男子高校生（17）の認否について、警察は捜査の関係上明らかにしていません。事件当時、現場には3人のほかにも何者かがいたとみて捜査を続けています。常山女軍の慰霊碑を巡っては、昨年（2024年）5月に警察は同様の事案で被害届を受理していて、関連性についても調べています。

常山城は戦国時代、毛利氏に攻められ落城の時、城主の妻、鶴姫と侍女あわせて35人が鎧をまとい敵陣に切り込みますが、願いかなわず、鶴姫は城に戻り自害したと伝えられています。慰霊碑は常山女軍の霊をなぐさめるもので、毎年、地元の人たちが供養祭を開いています。