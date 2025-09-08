ミセス 若井滉斗、“彼氏感”あふれるプラべ写真が話題！ 「ビジュよすぎ」「眼福」と反響
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、9月7日（日）に自身のInstagramを更新。ロンドンと思われる場所で撮影されたプライベートショットを公開すると、「彼氏感強すぎ」「眼福」などファンから反響が集まった。
【写真】うれしそう！ Oasisのタオルで推し活報告をする若井滉斗
■推し活に共感の声も
この日若井は、ロンドンの街中などで撮影された15枚の写真を公開。
サングラスをかけた若井の背景にロンドンの象徴と言われている二階建ての赤いバス「ダブルデッカー」が写るオシャレな雰囲気の1枚からスタートした投稿には、公園で無邪気に遊ぶ彼の姿や、映画『ハリー・ポッター』シリーズのロケ地として有名なセント・パンクラス駅を訪れた様子などが収められている。
また、最後はイギリスのロックバンド、Oasis（オアシス）のタオルを広げて、にこやかな笑顔を見せる若井の姿で締めくくられており、同投稿には「全部いい写真」「うわ〜彼氏感」「ビジュよすぎ」「若井さんが推し活してるのなんかいいね」「めちゃくちゃオタクしてて素敵」などファンからコメントが届いた。
引用：「若井滉斗」Instagram（＠hiloto_wakai_mga）
