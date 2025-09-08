¶»¤Ë¥É¥ê¥ë!?NHK¹ÖºÂ½Ð±é16ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬à¾×·â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óá¡Ö¤µ¤¹¤¬¥´¥ë¥Á¥¨¡¢´ñÈ´¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¬¥¬¤Î°áÁõ¤ß¤¿¤¤¡×
¶»¤Ë¥É¥ê¥ë¤ÎÊÑ·Á¥É¥ì¥¹¤Ç
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÚÊý¥¨¥ß¥ê(16)¤¬°µ´¬¤Îà¾×·â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óá¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¤¤À©Ë¹¡¢¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤ÆÁ°¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿ÊÑ·Á¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¶»¤Ë¤Ï¥É¥ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê°áÁõ¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¤ÎÈ¾À¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤¬12¡Á28Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÅÚÊý¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¤³¤ì¤¾¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥´¥ë¥Á¥¨¡¢´ñÈ´¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°ìÂÁá¤¤¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤«¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¬¥¬¤Î°áÁõ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¥¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚÊý¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£4·î¤«¤é¤ÏNHK¹â¹»¹ÖºÂ¡ÖÃÏÍýÃµµá¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£