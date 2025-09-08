¡Ö¤É¤ó¤ÊÆü¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¡×¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂ¸ºß¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡¼«¿È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢13ÅÙÌÜ¤Î2·å¾¡ÍøÃ£À®¤Ç222¾¡ÌÜ
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-2¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º(ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
º£µ¨10¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ïº£µ¨12ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÀèÀ©¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÌë¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áá¤¤²ó¤Ë1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤È¥¢¥¦¥È1¤Ä¤ËÇ÷¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢µß±ç¿Ø¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Á°Æü7Æü¤Î»î¹ç¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÆ¯¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂÇ½ç¤ÎÀèÆ¬¤ËæÆÊ¿¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï6²óÅÓÃæ¤òÈï°ÂÂÇ4¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç10¾¡ÌÜ(2ÇÔ)¤ò¤¢¤²¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»13ÅÙÌÜ¤Î2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¡£¤³¤ì¤ÇMLBÄÌ»»222¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö(Á°ÆüÅê¤²¤¿»³ËÜ)Í³¿¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÅêµå¤ÎÁ´¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Îµå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¿Ä¤ÇÂÇ¤¿¤»¤º¡¢Áá¤¤¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ºÆ¤Ó6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£