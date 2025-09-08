お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司が８日までに自身のＳＮＳを更新し、親子ショットを披露した。

インスタグラムを更新し、「先日、休みできたので急遽ディズニーシーに行った 急遽行けるのが東京住みの特権ですなぁ 急遽ミラコスタも泊まろうとしたけど、満室でした 昼過ぎから行って、ディズニー詳しい嫁のアテンドで移動も船や電車に乗って、めちゃくちゃ効率よくアトラクション乗れました ４キロくらい痩せた気がした 超無敵クラスのロケで行って、インスタ映えスポットで教えてもらったオシャレ壁で写真撮りました」とコメント。紫色のＴシャツを着た山内と、黄色とオレンジ色のＴシャツ姿の２人の息子が写った３ショットを公開した。

続けて、「そんな私のＴシャツはディズニーのグラットナイトＴシャツ グラットナイト９３ですね、これ めちゃくちゃｓｔｕｓｓｙっぽいデザイン 抱っこの際に引っ張られまくって伸びたのでクリーニングで復活してほしいです」と、Ｔシャツを紹介した。

この投稿にファンからは「ひゃ〜可愛い〜！山内さんファミリーのお洒落素敵です！小さいうちから、めっちゃお洒落になりそう〜！」「めっちゃいいですね」「ステキな写真 かっこいいです」「めちゃめちゃ良い写真すぎるやん」「おにいちゃん、背が高くなりましたねー！最高の親子ですねー」「普通に何かの広告モデルかと思ったら、まさかの山内さん？」といった声が寄せられている。