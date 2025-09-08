【関東甲信】土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒

関東甲信地方では、８日（月）昼過ぎから夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

、を、画像で掲載しています。

秋雨前線が華北から日本海、北日本を通って、日本の東へのびています。８日（月）は、前線が東日本へ南下する見込みです。関東甲信地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、８日（月）昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想］

▼８日（月）に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ４０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ３０ミリ

（東京地方 ４５０ミリ）

▶８日（月）６時～９日（火）６時に予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ５０ミリ

（東京地方 ８０ミリ）

８日（月）雨シミュレーション（３０分ごと）

天気の急な変化に注意しましょう。エリアは狭いですが、活発な雨雲の発生が予想されています。画像で確認できます。

【発雷確率】シミュレーション 関東地方全域に「雷注意報」

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

・